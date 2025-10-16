森山直太朗『SONGS』に3年ぶり登場！自身が愛するフォークソングを大特集

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森山直太朗が、NHK『SONGS』に3年ぶりに登場する。

■森山直太朗があらたな挑戦を続ける原動力とは？

2002年のメジャーデビュー以来、「さくら」「夏の終わり」「生きとし生ける物へ」など、数々のヒット曲を生み出してきた森山直太朗。20周年を迎えた2022年からは、約2年間で100本を超えるライブを開催し、12万人を動員。近年は俳優として、ドラマや映画に出演するなど、活動の幅を広げている。

そんな森山が、デビュー以来こだわり続けているのが、“フォークシンガー”であるということ。今回の『SONGS』では、森山直太朗の原点とも言えるフォークソングを大特集。“フォーク全盛期”と呼ばれた時代の貴重映像や、数々のレジェンドシンガーの名曲を通して、森山が愛するフォークソングの魅力を紐解いていく。

さらに2025年、対極的なサウンドの2枚のコンセプトアルバムを同時に発表し、2つのツアーを同時期に展開する森山。番組責任者・大泉洋とのトークでは、20周年を超えた現在も、唯一無二の世界観とスタイルで、あらたな挑戦を続ける原動力に迫る。

スタジオパフォーマンスでは、「生きてることが辛いなら」「あの世でね」に加え、テレビ初歌唱となる「生きている」の3曲を披露する。

■番組情報

NHK総合『SONGS 森山直太朗』

10/23（木）22:00～22:45

10/27（月）24:35～25:20 ※再放送

出演：森山直太朗・大泉洋

歌唱曲：「生きてることが辛いなら」「あの世でね」「生きている」

■リリース情報

2025.10.17 ON SALE

ALBUM『弓弦葉』

2025.10.17 ON SALE

ALBUM『Yeeeehaaaaw』

