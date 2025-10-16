Image: Raymond Wong - Gizmodo US

今年6月に発売されたLenovo（レノボ）のゲーミングノート新モデル「Legion Pro 7i Gen 10（2025モデル）」。日本では直販モデルが41万2830円から。

米Gizmodo編集部がレビューしました。いわく、ノートのくせにデカいし重いけど、それを上回る性能で全部許せる1台。ゲーミングギアの性能はどこまで上がっていくのでしょうか。

レビューしようと思って最初に驚いたこと。それは16インチのLegion Pro 7iが入っている箱の大きさです。Gizmodo編集部のオフィスにはいろいろなノートPCが届きますが、この箱はその中でも大きい。18インチ端末が入っている雰囲気を出していました。そして重い。箱を開けて納得、なるほど中身がデカくて重いんです。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

デカいと言っても笑っちゃうほどデカいわけではもちろんなくて。そこはノートPCなんですけど、例えばリュックのパソコンスリーブに入れようと思ったら…入らないかも。ギリッギリのギッチギチかも。

箱が重かった原因は、ゲームをより快適にプレイするための400W電源ケーブル。優に僕の拳2つ分くらいあります。これ、壁のコンセントに挿したら、壁の補強になるかもってくらいゴツいです。足の上に落としたら骨折するかもってくらいゴツいです。この例え遊びをずっとできるくらいゴツいのですが、これがそのままLegion Pro 7iを物語っている気がします。つまり、この電源とノートを合わせると、デカい、重い、ゴツいわけです。

先にいうと、ノートPCだけど持ち運んだりしない気配を感じます。このデカさと重さを引き換えに手にできるのは、抗えないほど美しいOLEDディスプレイと高性能。

去年モデルのLegion Pro 7i（Gen 9）は、僕的2024年ベスト端末の1つでした。求めるものすべてを搭載した上で、ブースト時も負荷を感じないところが好感でした。

2025年モデルはフレームのデザインが変わり、RGBライティングが前面・背面と増えました。何よりLegionだと一眼でわかる美しいディスプレイが魅力。CPUはIntel Core Ultra 9 275HX、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5080（RTX 5090/RTX 5070 Tiモデルもあり）。ベンチマークは前モデルからしっかりと前進（まぁ、値上がりを考えると当然っちゃ当然）。

絶賛した去年モデルを経て、今年モデル（Gen 10）も欲しいもの全部入りのノートになっているか？と問われれば、1つクレームをつけてYES。

というのも、オフィスと家の往復で、ノートの蓋部分がめちゃくちゃこすれて傷が付いてしまったからです。傷が付きやすいのか、デカすぎてリュックのパソコンスリーブに入らなかったから扱いが悪くなったと考えるべきか。400Wの電源アダプタを持ち運んでいると、あー家から出ない生活したいなと思うほど。

美しすぎるディスプレイ

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

重い、デカい、ゴツい、持ち歩くのツラいよーって話、永遠にできてしまいそうなので、本当に美しいディスプレイの話に移ります。

さすがLenovo。ゲーミング端末において美OLEDに定評があり、ゆえにめちゃ高くてもLegion Go 2が魅力的なのもそこにあるわけですが、Legion Pro 7iもそれは同じ。

スクリーンを見たら、デカいのも重いのもゴツいのも一瞬で忘れました。OLEDの特徴である深い黒とコントラストの素晴らしさ！ HP Omen Max 16のOELDと同じく、16インチの画質は最大2,560×1,600、リフレッシュレートは240HzでNVIDIA GSync対応。

Lenovoのスクリーンの特徴として、そのツヤがあります。めちゃグロッシー。これがOLEDの特徴を際立てるわけですが、デメリットもあります…反射がすごい。これは作業する場所を選びます。

そもそもデカくて重いので外に持ち出すのが億劫ですが、家またはオフィスで固定で使うにも、窓の近くは避けたいかも。屋外で使ったら反射がすごすぎて、ディスプレイの美しさの半分も楽しめない気がします。つまり、スクリーンの美しさを100％享受するなら、適切な環境（カーテン閉めた室内）でね、という話。

搭載されたデュアル2Wスピーカーは、デュアルサブウーファーのおかげか、音のバランスが良く非常に聴き取りやすいです。空間オーディオもありますが、空間を感じようと思ったらそれなりの音量が必要。しかも冷却ファンの音が（電源つないだ状態でも）かなり大きいので、思っているより音量は大きめにしないとです。

ただ、ビジュアル＆サウンド的には、これ1台で十分なマシンなのは間違いなし。

キーボードやポート

見た目は去年モデルと違いますが、使い心地はいい意味で同じ。1.5mmのキートラベルはタイピング感が良く打ちやすい。キーとキーの間隔も適切。テンキーもあります。

トラックパッドは、真ん中にないこと以外で特筆することなし。というか、デカくて重いので、家使用なら主にマウス使うでしょといいたいレベル。パームレストのフィーリングは悪くないなとは思いましたが。

ちょっと質感で残念なのは、ディティールへの配慮。キーボードの中心が少し曲がる気がします。ゲームで白熱中は前屈みで端末に重みがかかるせいでしょうか。壊れるといいたいわけではなく、高い端末なんだからこういうディティール大事だぞ！といいたいのです。

端末の重さは2.72kg。実は去年モデルよりちょい軽くなっているのですが、それでも重い。同じRTX 5080 GPUを搭載した今年の他社製ノート（例えばRazer Blade 16）と比較すると分厚い（しかし、ディスプレイの美しさがすべてに勝るの）。

右サイドにUSB-Aポート2つ、ヘッドホンジャック。左サイドにUSB-Aポート1つ、USB-Cポーツ2つ、HDMIが1つ、あとは電源ポート。5MPウェブカム搭載で、これはスイッチあり。SDカードスロットがないのはちょっと残念、使うにはドングル必要になりますね。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ポートでいうと、USB-Cポートで100W電力供給するという手もありますが、ゲームプレイ時は足りません。特にRTX 5090 GPU構成を選ぶ人は、400Wの電源アダプタ必須です。

ゲームプレイ時のフレームレート

重いとかディスプレイとかポートとか書いてきましたが、ゲーミング端末なので、最重要視すべきは当然パフォーマンスです。お待たせしました。いざ使い始めると、箱のデカさくらいその優れた性能に驚きます。性能が難点をすべてカバーしている！

レビュー端末の構成は、前述したIntel Core Ultra 9 275HXとRTX 5080で、メモリ32GB、容量1TB。

あれこれ合成ベンチマークテストしたところ、他のゲーミングノート（HP Omen Max 16やAlienware 16 Area-51）よりもその性能は上。圧倒的ではなく少し上。ただ、Geekbench 6のCPUテストでは、マルチコアでライバルよりも数百ポイント上と見せつけてくれました。

最も重要なゲームにおいては、いくらRTX 5080搭載しているといっても、そこはノートなので何から何までできると思ったらダメですよね。『サイバーパンク2077』で、レイトレーシングの設定をウルトラにし、DLSSをバランス設定にすると、最高画質（2,560×1,600）でフレームレート60fps出ます。『黒神話：悟空』など、NVIDIAのAIアップスケーリング対応系ゲームだと、76fpsはいけそう。

レイトレありで負荷が高まる『Alan Wake 2』をプレイすると、最高画質で40から45fps（DLSSのバランス設定ありのパストレちょいあり）。『Marvel's Spider-Man 2』でパストレ最大を諦めると、安定して60fps出ました。RTX 5080の性能最大値を目指すと、残念ながら安定したフレームレートは難しいのが現実です。せっかくの美OLEDなので、できる限りのゲーム体験を目指したいですけどね。最適なバランス探りが必要です。

バッテリー持ちを期待したらダメ

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ゲーミングノートにバッテリーを期待するのは野暮です。そもそもバッテリーめちゃ喰いなスペックが求められているわけですから。さらにそこにOLEDやらRGBライトやら載せておいて、バッテリーどうなの？なんて聞いたらダメ。さすがに怒られます。

てことで、バッテリーは一般的なゲーミングノートで期待されるレベル。つまり1日持つとか絶対不可能。せいぜい数時間です。僕がChromeで複数ウィンドウ開いて、Slack開いて作業してたら、2.5時間で息絶え絶えでした。デカゴツ400W電源はマストとなります。もし、100Wの小さめ電源でUSB-Cで凌ぐという人がいたら、日中（出先）はゲームしない前提ですね。

なんだかんだ今年のベスト

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

やっぱりノートだけど持ち歩く前提ではない気がします。美しく明るいディスプレイと高性能を軸に、いざとなれば持ち歩けるけど、主にデスクトップ使いするノート。そんな存在。

正直、使っていると、ゴツっ、デカっ、重っとさんざんいじりつつ、それもしょうがないんだと思えてきます。それくらいOLEDのディスプレイが美しく、性能と相まって難点すべてを包み込んでくれるからです。

ポータビリティが欲しいなら、そもそもこの端末は検討すらすべきではないのです。Razer Bladeや、いっそ14インチ端末から探せばいいのです。

去年モデルと同様、Legion Pro 7iは今年も僕的ベストノートになりそうです。

いいところ：明るいOLEDディスプレイ、入出力の安定、機能の多いキーボード、ハイパフォーマンス 残念なところ：（僕の）リュックのスリーブには入らない、400Wデカ電源、スクリーンの反射、バッテリー持ち短い