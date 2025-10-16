16日14時現在の日経平均株価は前日比598.82円（1.26％）高の4万8271.49円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は841、値下がりは707、変わらずは63。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を361.62円押し上げている。次いで東エレク <8035>が127.27円、アドテスト <6857>が76.77円、ＴＤＫ <6762>が22.73円、フジクラ <5803>が12.96円と続く。



マイナス寄与度は23.54円の押し下げでベイカレント <6532>がトップ。以下、ファストリ <9983>が20.2円、任天堂 <7974>が11.78円、ファナック <6954>が5.89円、三井物 <8031>が5.79円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、精密機器、電気・ガス、非鉄金属と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、卸売が並んでいる。



※14時0分7秒時点



株探ニュース

