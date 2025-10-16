万博アプリを閉幕後に開くと…「びっくり」「不覚にも泣いちまったぜ」 “ミャクミャクからのご挨拶”
大阪・関西万博が13日に終了し、「万博ロス」「ミャクミャクロス」の声があがるなか、来場者向けの公式ポータルアプリ「EXPO 2025 Visitors」のサプライズに、歓喜の声が寄せられている。
【画像】万博閉幕後「ミャクペ！」「ミャクポ！」「ミャクーン！」どうなる？公式発表
「EXPO 2025 Visitors」を開くと、アップデートがあり、「ミャクミャクからのご挨拶」「ミャクミャクの日記」など感謝のメッセージとともに、一部機能が残っている。
一方、一部機能の提供は終了。「会場マップ」の現在地表示機能、トイレ混雑情報提供機能、待ち時間情報、「AIナビゲート」のEXPO 2025 PersonalAgentへの遷移、「設定・予約情報」の万博IDデータ連携設定への遷移は、13日で終了した。
「引き続き、アプリ内ではパビリオン・イベント情報などを通じて、万博の思い出を振り返ることができます。今後とも「EXPO 2025 Visitors」をどうぞよろしくお願いいたします」としている。
閉幕後にアプリを開いたファンは喜び、SNS上には「万博アプリにミャクミャクからの挨拶が入っててびっくり」「不覚にも泣いちまったぜ」「万博アプリ、消せない」「パビリオン紹介みてちょっと泣いてる」など、多数のコメントが飛び交っている。
【画像】万博閉幕後「ミャクペ！」「ミャクポ！」「ミャクーン！」どうなる？公式発表
「EXPO 2025 Visitors」を開くと、アップデートがあり、「ミャクミャクからのご挨拶」「ミャクミャクの日記」など感謝のメッセージとともに、一部機能が残っている。
一方、一部機能の提供は終了。「会場マップ」の現在地表示機能、トイレ混雑情報提供機能、待ち時間情報、「AIナビゲート」のEXPO 2025 PersonalAgentへの遷移、「設定・予約情報」の万博IDデータ連携設定への遷移は、13日で終了した。
閉幕後にアプリを開いたファンは喜び、SNS上には「万博アプリにミャクミャクからの挨拶が入っててびっくり」「不覚にも泣いちまったぜ」「万博アプリ、消せない」「パビリオン紹介みてちょっと泣いてる」など、多数のコメントが飛び交っている。