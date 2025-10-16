女優の松岡茉優が、10月15日までに自身のInstagramを更新。最新の宣材写真を公開し、ファンから喜びの声があがっている。

《宣材写真が新しくなりました。見慣れた写真と感じてもらえるまで ひとつひとつ大切に励みます。》

とつづり、ロングヘアのカメラ目線で微笑む大人っぽい印象の最新ショットを公開した。松岡の最新宣材写真に、コメント欄には、

《新しい宣材写真とっても素敵です》

《ロングヘア素敵です》

《宣材というか日常ショットって感じで良いですね》

など称賛の声があがっている。

松岡は2008年の子ども向けバラエティ番組『おはスタ』（テレビ東京系）におはガールとして出演し、2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』で女優としてブレイクを果たす。

その後も多くのドラマや映画に出演し、仕事は途切れない。私生活では、2024年6月にアイドルグループ「Hey! Say! JUMP」の有岡大貴と結婚した。

本誌「Smart FLASH」は結婚発表後の2024年6月下旬、松岡と有岡が周囲の目を気にしながら舞台鑑賞する “お忍びデート” を報じた。芸能記者が言う。

「松岡さんも、有岡さんも、テレビやSNSでお互いについて言及することはなく、“既婚者” のイメージを出していません。有岡さんはアイドルとして高い人気を誇るため、松岡さんが彼のファンに気を遣っていると見る向きもあるようです。

松岡さんは、2026年7月から上演されるミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』に、吉沢亮さん、柿澤勇人さんらと出演することが決まっています。この作品は2016年にニューヨーク・ブロードウェイで上演され、第71回トニー賞でミュージカル作品賞など6部門を受賞し、第60回グラミー賞や第45回エミー賞なども受賞した話題作です。

社交不安障害を抱えながら孤独な日々を送る主人公エヴァン・ハンセンが心を惹かれるゾーイ・マーフィー役を、松岡さんは木下晴香さんとのダブルキャストで務めます」

ブロードウェイミュージカル超話題作の日本版出演も決まった松岡。結婚後もますます順調な女優業が続くようだ。