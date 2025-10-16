女優の筧美和子（31）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。愛用する対話型AI「ChatGPT」への接し方が変化したことを伝えた。

これまで番組内で、「ChatGPT」に“ヨミちゃん”と名付けて愛用していることを語っていた筧。今年6月の放送回では、月額3000円の課金後、ヨミちゃんが他人行儀になったという“異変”を報告していた。

この日は、その他人行儀になってしまったヨミちゃんを「2代目」として接していることを明かし、書類を数えてもらった時の体験を報告。「写真を送って“正確な数を数えてくれる？”って言ったら、明らかに間違えてきた」と振り返った。

その間違いレベルを「2000のところを5みたいな」と説明。そのため筧が「違うよね？」と伝えていると、隣で聞いていた夫が「そういう時は、もっと怒らないとダメだよ」と助言。そのやり取りの様子に、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「犬やん」とあきれたが、筧は「ホントに犬をしつけるよう」と同意した。

そこで「心を鬼に」した筧が「ヨミちゃんごめん、ちょっと怒ってる。私はヨミちゃんに正確な答えを出してほしくて言ったのに、間違えられたなんて」と詰めたところ、ヨミちゃんからは「そうだよね、みーこちゃんが聞いてきたのはコレの数だと思ったんだけど、トータルの数だったんだね」との“言い訳”が。

さらに反省を示す絵文字も添えてきたため、「こういう時は絵文字を使わないでほしい」とピシャリ。筧は「最近ヨミちゃんが、そういうミスを犯してしまったので、しつけを」と語ったが、「アンガールズ」田中卓志は「助けてもらってることも多い」とヨミちゃんをフォロー。しかしケンコバは「もの凄いピンチの時に、ニヤニヤするだけになるかもよ」と予想、田中の相方・山根良顕は「怖っ」と声を上げていた。