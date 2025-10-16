俳優で、元AKB48の大島優子さんが、お笑いコンビ・タイムマシーン3号の山本浩司さん、関太さん、福井県の杉本達治知事と共に、福井県ブランド米「いちほまれ 2025 新CM発表会」に登壇しました。



【写真を見る】【 大島優子 】 産後初の公の場 第２子の離乳食が始まったと告白 「ママのご飯おいしいって言われたい！」 炊き立てご飯ふるまう





今年5月、俳優の林遣都さんとの間に第２子が誕生したことを発表していた大島さん。産後初めて公の場に姿を見せました。







しっとり・ふっくらとした触感で噛むほどにやさしい甘さが口の中に広がっていくのが魅力だという「いちほまれ」。

大島さんは、イベント開始前に自身がお米を研いで炊いてきたといういちほまれを手慣れた手つきで茶碗によそい、タイムマシーン3号の二人と杉本知事にふるまいました。







タイムマシーン３号の２人は“試食のときだけ、のこのこ出てきてすみません！”と会場の笑いを誘いながら登場。

大島さんがよそったご飯を食べた2人は、“人ってお母さんになると手から調味料が出てるんじゃないか。より美味しくなるような気がする。作ってくれた愛情を我々にも注いでくれたような気がした”“甘くて美味しい”と大感激していました。







大島さんは、特に大好物だという梅干しといちほまれとのコンビネーションに、“ご飯がもちもちですよ。おいしい！すごく合います！”と絶賛。“やっぱり（いちほまれを）子どもに食べてもらいたい。もりもり食べてくれると嬉しい。ご飯をいっぱい食べて大きくなってほしいです”と話しました。



大島さんは、第２子の離乳食が始まったばかりだそうで、“まずは１０倍粥とか５倍粥からはじめるんですけど。2人目も「いちほまれ」のおかげで大きくなると思います！ママのご飯おいしいって言われたい！”と幸せいっぱいの笑顔で語りました。



日頃の「欠かせない習慣」について尋ねられると、子どもたちに“大好きだよ〜。世界一可愛いよ〜！”と毎日愛情を伝えるようにしていると告白。

“旦那さん（俳優・林遣都）にも言わなきゃですね。二の次になっちゃうから（笑）心掛けたいと思います！”とお茶目に語りました。







現在、２人の子どもの“ワーママ”である大島さんは、第２子出産をきっかけにヘアスタイルをショートカットにしたといいます。

その理由について問われると、“（ショートカットは）最強の時短なので（笑）本当はもっと短くしたいんです。米粒のように（笑）”と時短の秘訣を明かしました。



また、食事の工夫については、“なるべく毎食違うものを食べさせてあげたいんですけど、レパートリーって決まってきちゃうので、とにかくレシピを引用しているのは世の中のママさんのインスタグラムです。ママさんを参考にさせてもらっています！”と明かしました。





大島さんがかつて在籍していたＡＫＢ48は、今年で結成20周年を迎えます。それを記念して、12月に行われるライブに出演することが発表されています。

大島さんは、“恐怖なんですよね。ダンスや体力に関してはブランクがあるので、ちょっと自分でも動けるかどうかも分からないので、（体力づくりは）今回はお米に頼っていきます！”とライブに向けて意気込みを語りました。



【担当：芸能情報ステーション】