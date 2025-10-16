¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¡¡¼«°ÝÏ¢Î©À®Î©¸å¤Î°Ý¿·¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¡Ö²þ³×À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î´ú°õ¤ò¤É¤¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×
¡¡·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤¬£±£¶Æü¡¢¡Ö¾åÀôÍº°ì¤Î¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¡ÊÂçºå¡¦£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤È¤Î·èÁªÅêÉ¼¤òÀ©¤·¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¡££±£°Æü¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¼«Ì±¤È£²£¶Ç¯Â³¤¤¤¿Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¡££±£µÆü¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤È°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç°Ý¿·Ï¢Î©Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿ÜÅÄ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÌë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¼óÇ¾¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ø¤Þ¤È¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Öº£Æü°Ê¹ß¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¼¡Âè¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ï¢Î©Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤¹¤ë¾ã³²¤¬¼è¤êÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¡¢Âçºå¤ÎÁªµó¶è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤¬¸µ¡¹¾ï¾¡´ØÀ¾¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢¥É¥Ã¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÅÓÃ¼¤ËÂçºåÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¤³¤ìÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤Ç¡¢Éû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ò¸À¤¦¤È¤ª¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÈ¼¤¦¹ñ²ÈÍ½»»¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÍýÇ°¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡£Í½»»Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÊÄ£¤Î°ÜÅ¾¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÀè¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È·ë¹½Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ê¥¹¥¯Ê¬»¶¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤â¤¿¤Á¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡°Ý¿·¤Î·Ç¤²¤ë¼Ò²ñÊÝ¾ã²þ³×¤â¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤Î¹â¤¤À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´ðËÜÅª¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´Î¨¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ºÀÇ¤è¤ê¤âºâÌ³¾Ê¤È¤âÍ¿ÅÞ¤È¤â½¼Ê¬¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¡¢£²£°£°£³Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤òÆÀ¤ÆÂçºå¡¦ÉÜµÄÁª¤ÎÈ¬Èø»ÔÁªµó¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢µÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ°ìÏº»á¤¬¡¢£°£¹Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¿·²ñÇÉ¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¡¦°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡Ê¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ì½ï¤È¤ß¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢°Ý¿·¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ³×À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î´ú°õ¤ò¤É¤¦°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬º£¸åÌä¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤±¤ëÌîÅÞ¤Î°ìËÜ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö´ðËÜÅª¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢£±£°£°¡ó¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÈÁÈ¤ß¤¿¤¤À¯ÅÞ¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤éËäË×¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£