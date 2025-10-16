桜田ひより、サングラス×キャップ姿のドラマ「ESCAPE」オフショットに「顔が小さすぎる」「小顔が際立つ」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の桜田ひよりのスタッフによる公式X（旧Twitter）が15日、更新された。桜田のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「顔が小さすぎる」と話題、桜田ひよりのオフショット
日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（毎週水曜よる10時〜）でM!LKの佐野勇斗とともにW主演を務めている桜田。今回、同アカウントは「本日第2話放送です！」と告知しつつ「サングラスが大きいのか、、、顔が小さすぎるのか、、？」とドラマ撮影中の桜田のオフショットを披露した。
桜田は、第1話終盤に着用していた紺のキャップ、サングラス、ピンクのTシャツに黄色のチェックシャツを羽織ったラフな装い。サングラスで顔のほとんどが隠れており、ファンからは「顔が小さすぎる」「小顔が際立つ」「可愛い」「サングラスが大きく見える」などの声が寄せられている。
本作は、完全オリジナル脚本の“予測不能な逃亡劇”。心震わす、スリリングでノンストップな展開で贈るヒューマンサスペンスとなっている。20歳のバースデーパーティーの日に誘拐される大企業・八神製薬社長の1人娘・八神結以を桜田、誘拐犯グループの1人・林田大介を佐野が演じる。
◆桜田ひより「ESCAPE」撮影中のオフショット
◆桜田ひより＆佐野勇斗W主演「ESCAPE それは誘拐のはずだった」
