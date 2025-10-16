大島優子、第2子出産後初の公の場で“幸せ”語る ショートカットは「子どもを優先するため」
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の大島優子が16日、都内で開催された福井県ブランド米「いちほまれ」新CM発表会に登壇。5月に第2子を出産したことを発表後、初のPRイベント出演となった。
【写真】大島優子、美スタイル際立つドレス姿
夫で俳優の林遣都との間に第2子を出産後、初のPRイベント出演となった大島は「撮影の時には、本当に真っ白をイメージして。『福井の大地を感じているように表現してください』って言われて撮影しました」と回想。「衣装も真っ白ですし、心から透き通るような白っていうものを出したかったので、すごく深呼吸しながら撮影していました（笑）」と話し、「風景をぽーっと取り込んで、自分があたかも、いちほまれのお米かのように撮影をさせていただきましたね」と笑顔で明かした。
また、“いちほまれのような白さを保っている秘訣”については「下の子が生まれて間もないので、家から出てないっていうだけです（笑）。物理的にそんなにお家からまだ出てない（笑）」としたうえで「子どもが2人になってから、生活リズムとかも変わって、お家の中の空気感とかも変わった」と生活の変化を告白。「家族の時間というものが、心の癒しになって。大変な時もありますけども、子どもが2人いて、すごく癒されて幸せだなとはすごく感じています」と語った。
さらに、CMでも見せているショートカット姿については「最強の時短なので（笑）。子どもを優先するために、最強の時短として。本当はもっと短くしたいんです。米粒のようにしたいんですけども（笑）。それはちょっと叶わないので。なるべく、できる限りの短さにしてみました」と笑顔でコメント。周囲の反応については「どっちかというと、良いは良い方ですけど…（笑）。そんなに、人に会ってない（笑）」と明かしていた。
続けて「ちょうど今、2人目の子も離乳食が始まったところ」とも話し、「まずは10倍粥とか5倍粥から始まると思うから、10倍粥だと粒自体はあんまり食べないですけど、先ほど私がといだときに、米のとぎ汁も真っ白だったんですよ。しかも滑らかで、なかなか見たことないくらいなとぎ汁だったので。とぎ汁まで白くてしっとりしているんだと思って、びっくりしました。これは絶対に美味しいに決まってるって分かるぐらいでしたね」とコメント。そして「2人目も、いちほまれのおかげで大きくなると思います！」と笑顔を見せた。
その後、幸せを感じる瞬間を問われると、大島は「朝が早いので、朝は大体6時とかには起きたりしているので。朝に活動していると、どうしても昼に眠くなってくるんですよね。ご飯を食べた後に。それで、お昼寝をできたときが最高に幸せですね。子どもも、お昼寝をまだすごく大事にしている時期なので。一緒に寝られたときは一番幸せです。一石二鳥ですよね。子供も寝てくれて自分も寝れてるっていう」とにっこり。
自分を褒めたいと思ったことについては「すごく難しい質問ですね。ないですね（笑）」としつつ、「結構、自分を褒めるように心がけてはいるんですよね。常に」と口に。「『今日もこれ頑張った、あれ頑張った』って。でも最近はなかなか褒められてないなという風に思うので。褒められる、褒めることができるように、心の余裕をちょっと作りたいなと思いますね」と語っていた。
なお、この日のイベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号も登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大島優子、美スタイル際立つドレス姿
◆大島優子、第2子出産後初の公の場
夫で俳優の林遣都との間に第2子を出産後、初のPRイベント出演となった大島は「撮影の時には、本当に真っ白をイメージして。『福井の大地を感じているように表現してください』って言われて撮影しました」と回想。「衣装も真っ白ですし、心から透き通るような白っていうものを出したかったので、すごく深呼吸しながら撮影していました（笑）」と話し、「風景をぽーっと取り込んで、自分があたかも、いちほまれのお米かのように撮影をさせていただきましたね」と笑顔で明かした。
◆大島優子、ショートカットは「子どもを優先するため」
さらに、CMでも見せているショートカット姿については「最強の時短なので（笑）。子どもを優先するために、最強の時短として。本当はもっと短くしたいんです。米粒のようにしたいんですけども（笑）。それはちょっと叶わないので。なるべく、できる限りの短さにしてみました」と笑顔でコメント。周囲の反応については「どっちかというと、良いは良い方ですけど…（笑）。そんなに、人に会ってない（笑）」と明かしていた。
続けて「ちょうど今、2人目の子も離乳食が始まったところ」とも話し、「まずは10倍粥とか5倍粥から始まると思うから、10倍粥だと粒自体はあんまり食べないですけど、先ほど私がといだときに、米のとぎ汁も真っ白だったんですよ。しかも滑らかで、なかなか見たことないくらいなとぎ汁だったので。とぎ汁まで白くてしっとりしているんだと思って、びっくりしました。これは絶対に美味しいに決まってるって分かるぐらいでしたね」とコメント。そして「2人目も、いちほまれのおかげで大きくなると思います！」と笑顔を見せた。
◆大島優子、幸せを感じる瞬間は？
その後、幸せを感じる瞬間を問われると、大島は「朝が早いので、朝は大体6時とかには起きたりしているので。朝に活動していると、どうしても昼に眠くなってくるんですよね。ご飯を食べた後に。それで、お昼寝をできたときが最高に幸せですね。子どもも、お昼寝をまだすごく大事にしている時期なので。一緒に寝られたときは一番幸せです。一石二鳥ですよね。子供も寝てくれて自分も寝れてるっていう」とにっこり。
自分を褒めたいと思ったことについては「すごく難しい質問ですね。ないですね（笑）」としつつ、「結構、自分を褒めるように心がけてはいるんですよね。常に」と口に。「『今日もこれ頑張った、あれ頑張った』って。でも最近はなかなか褒められてないなという風に思うので。褒められる、褒めることができるように、心の余裕をちょっと作りたいなと思いますね」と語っていた。
なお、この日のイベントにはお笑いコンビ・タイムマシーン3号も登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】