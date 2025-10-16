「あいの里」隼平＆おかよカップル、お揃いコーデ2ショット公開「仲良しで素敵」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里」に出演していた隼平が、10月15日に自身のInstagramを更新。番組でカップル成立した“おかよ”こと伊東実希子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「あいの里」カップル、ラブラブお揃いコーデ
隼平は「夏の思い出『JFM 2025』」とつづり、JEEPのファンミーティングに参加したことを報告。「ちなみに今回はおかよとお揃いのレイカーズカラーのWhite Hunter Tシャツでした」と続けて、色違いお揃いのTシャツでコーディネートをしたおかよと顔を寄せ合っているアップの2ショットや2人の全身が収まる写真を公開している。
この投稿には「かっこいい」「仲良しで素敵です」「幸せそう」などの反響が寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティで、2人は2023年に放送されたシーズン1でカップル成立した。（modelpress編集部）
