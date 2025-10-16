「血圧160まで大丈夫？」「血糖値2000」告白の著名人も…最新医学が示す「本当に危険な数値」

高血圧はサイレントキラー

SNSやYouTubeで「血圧は160まで大丈夫」「塩分制限は不要」といった言葉が散見される。インフルエンサーや有名医師がそう話すことで「大丈夫なんだ」と真に受けてしまう人がいるかもしれない。しかし、医学的な根拠はない。

「診察室で140/90mmHg以上は高血圧です。治療の目標は130/80mmHg未満、家庭血圧なら125/75mmHg未満が理想。160まで大丈夫というのは誤った情報です。高血圧で一番怖いのは脳の血管が耐えきれずに破れてしまうことです。高い圧力をかけられ続けると、血管の壁は少しずつ傷んで薄くなります。その結果、脳の深い部分で細い血管が破れると、脳出血になります。

さらに怖いのは脳動脈瘤です。これは脳の血管の一部に瘤ができた状態。血圧が高くなると瘤が風船のように膨らみ、ある日突然、破裂する。破裂するとくも膜下出血などを起こし、命に危険を及ぼします。血圧が高い方は、血管破裂のリスクを抑えるためにも適切な血圧コントロールが不可欠なのです」（えびな脳神経クリニック理事長・尾粼聡医師）

降圧薬や減塩習慣の定着により、かつて日本人の死因のトップだった脳卒中による死者は減少した。特に脳出血は劇的に減少している。やはり血圧は低いほうがいいのか……と思いきや、そう単純ではない。尾粼医師が続ける。

「脳は常に多くの酸素と栄養を必要としていますが、血圧が低すぎると血流が脳まで届かず、脳の一部が酸欠状態になり、小さな脳梗塞を起こすことがあります。『認知症かな』と思って受診したら、実は脳に小さな梗塞がいくつもできていた、という方がいます。これは血圧が下がりすぎていたことが一因です。大切なのは血圧を適正な範囲に保つことなんです」

多くの人が「自分は大丈夫」と思い込みがちだ。しかし、「実際には症状がないまま高血圧や低血圧が進んでいるケースが少なくない」と尾粼医師は言う。

「サイレントキラーと呼ばれる所以です。症状がないまま脳や心臓に負担をかけ続けてしまうことがあるので、定期的な健診と、家庭での自己測定が欠かせません。家庭血圧は朝と晩に測るのが基本で、診察室よりも正確に日常の状態を反映します。測る習慣を持つことが、自分の体を守る最初の一歩になります」

命に関わる「２つの高血糖」

最近、SNS上で「血糖値が2000だった」と著名人が冗談交じりに投稿し、話題となった。もちろん、現実に血糖値が2000mg/dLに達すれば即座に命に関わる数字だ。しかし、極端な数字が拡散される一方で、「実際にどの数値が危険なのか」「その数字がどれほど危険か」を正しく理解している人は意外と少ない。

「血糖値2000というのは医学的にはありえない値です。実際にそんな状態になれば意識を失い、即座に集中治療が必要になります。SNSではインパクトのある数字が独り歩きしやすいので、鵜呑みにしないことが大切です」（五良会クリニック白金高輪理事長・五藤良将医師）

ある水準を超えて血糖値が高い状態が続くと、命の危険が生じ、長期的な合併症や老化のリスクも抱えることになる。五藤医師が解説する（以下「」内は五藤医師）。

１. 糖尿病ケトアシドーシス（DKA）

「血糖値が200mg/dLを超えると、体は“糖を利用できない”と誤認し、脂肪を分解してケトン体を過剰に作ります。その結果、吐き気、腹痛、深く速い呼吸、意識障害といった危険な症状が出てきます」

特に注意が必要なのが、近年広く使われているSGLT2阻害薬だ。糖尿病治療薬として世界的に推奨されている一方、ダイエット目的で服用する人も増えている。

「この薬は腎臓から糖を排泄する働きがあり、体重減少や臓器保護作用の面から注目されています。しかし服用によって『正常血糖DKA』と呼ばれる、血糖値が200mg/dL未満でも起こるタイプのケトアシドーシスが発症することが知られています。体調不良時や手術の前後には服用を一時中止するなど、必ず医師の指示を守る必要があります。ダイエット目的での服用は医師として推奨できません」

２. 高浸透圧高血糖状態（HHS）

「血糖値が600mg/dLを超えると、体液が失われ血液が濃縮します。高齢の２型糖尿病患者に多く、意識障害やけいれんを伴い、死亡率はDKAよりも高いとされています」

急激な血糖値の上昇は、200mg/dL台でも危険な場合がある。さらに600mg/dLを超えれば緊急事態。2000mg/dLが現実的な数値ではないことがわかる。

慢性的に血糖値が高い状態が続くことも危険だ。糖尿病は心筋梗塞・脳卒中・腎不全・失明といった合併症の温床だからだ。注目されているのが「AGEs（終末糖化産物）」だ。

「AGEsは糖が体内のたんぱく質や脂質と結びついてできる老化物質です。血管を硬くし炎症を引き起こします。AGEsが受容体（RAGE）と結合すると慢性炎症が続き、合併症だけでなくアルツハイマー病や老化そのものを加速させることがわかっています」

また、血糖値が乱高下することも体には大きな負担となる。

「血糖値が高どまりするのも危険ですが、乱高下するのもリスクとなります。急上昇すると血管内皮を傷つけ、急降下すると動悸や冷や汗、強い眠気を招く。こうした変動の繰り返しは、血管老化を加速させ、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めます」

特に白米やパン、甘い飲料などは血糖を急上昇させやすい。食後の強い眠気は、血糖値変動のサインかもしれない。

「実際には、血糖値が200mg/dL前後では症状が出ないことも多く、健診で初めて糖尿病を指摘される人も少なくありません。だからこそ、健診で血糖値やHbA1cを定期的に確認することが欠かせないのです」

HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）は血液中のヘモグロビンのうち、糖と結合しているものの割合を測定した値で過去1〜2ヵ月の血糖値の状態を知ることができる。40代以降は年１回の健診を習慣にしたい。生活習慣の改善で正常値に戻せる可能性があるからだ。

「糖尿病リスクが高い人や治療中の人には、家庭用血糖測定器や持続血糖測定（CGM）の活用も有用です。センサーを腕に貼ってスマホで血糖の推移を見られる機器が普及しており、『どの食事で上がりやすいか』『夜間に下がりすぎていないか』まで把握できる。日常管理に非常に役立ちます」