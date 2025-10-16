「服買ってない、、」→【ワークマン】へ！ ALL1,500円♡「コスパ最強トップス」

服の買い替えを後回しにしていたら、なんだかワードローブがくたびれ気味。そんな悩める大人女性にとって、1,500円（税込）で高コスパなトップスがGETできそうな【ワークマン】は見逃せないかも！ 2ピースのセットアイテムやトレンドを押さえたハーフジップトップスなど、デザインのバリエーションにも驚いてしまいそうです。新しい服を迎えて、日々の服選びのマンネリ気分を一掃してみては？

マルチに着回せるシャツ × キャミソールのセット

【ワークマン】「レディースレイヤードトップスキャミセット」\1,500（税込）

キャミソールと長袖シャツのセットアイテムでありながら、1,500円というハッピープライスを実現。胸下からふわりと切り替えたデザインのキャミソールは、ビスチェ感覚でもスタイリングを楽しめます。シャツとキャミソールは別々でも着回せるため、1セットあればぐんとコーデの幅が広がりそう。表情のある素材も洒落感を高めるポイントに。

スリットのアレンジを楽しめるスウェットトップス

【ワークマン】「レディースラメスウェットプルオーバー」\1,500（税込）

秋冬の日常着として活躍が見込めるスウェットプルオーバーも、ラメ入り素材の華やかな一着がプチプラでラインナップ。ドロップショルダーのリラックス感のあるシルエットとクルーネックは、シャツやTシャツとの重ね着も好バランスで楽しめそうです。両サイドの裾に小さなファスナーがついており、スリットのアレンジができる技ありデザインにも注目を。

ラメ感が女性らしさを添えるハーフジップトップス

【ワークマン】「レディースラメスウェットハーフジップ」\1,500（税込）

大人コーデにもスポーティーな要素を取り入れるのが旬の今、ハーフジップデザインのスウェットトップスは一枚あると重宝しそう。ハイネックの首元はファスナーを下ろすことで襟元のデザインを変化させられるほか、上からアウターを羽織ったときに首元の物足りなさをカバーしてくれそうなのが魅力です。ラメ感のある素材が女性らしく、マニッシュになりすぎないのもGOOD。

ケーブル編みデザインが1枚で着映えるカットソー

【ワークマン】「レディースモールケーブルプルオーバー」\1,500（税込）

見た目がまるでケーブル編みのニットのような素材によって、ワンツーでもサマ見えを狙えるプルオーバー。高すぎないモックネックや前後差のある着丈など、プチプラながら細部までこだわりがちりばめられた一着です。静電気軽減加工が施されていたりサイドにポケットがついていたりと機能面も充実しているので、毎日ヘビロテしたくなってしまうかも！

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ