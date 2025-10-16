野杁正明「何でもできる世界最強の選手」スーパーボンを警戒も「倒すプランはできている」武尊も熱いエール
11月16日開催の格闘技『ONE 173』（有明アリーナ）に出場する日本人ファイターのインタビュー動画が、同大会を独占ライブ配信するU-NEXTの格闘技YouTubeチャンネルで公開された。第1弾に登場したのは、武尊、野杁正明、与座優貴、KANAの4人。
【動画】野杁正明、スーパーボンを警戒も「倒すプランはできている」武尊も熱いエール
3月の日本大会でタワンチャイに勝利し、フェザー級キックボクシングの暫定王者となった野杁。今回はスーパーボンと王座を賭けたタイトル統一戦に挑む。“世界トップの怪物”と恐れられるスーパーボンについて、野杁は「本当に頭のいい選手で、相手によって戦い方を変えたり、何でもできる、誰もが認める世界最強の選手だと思います」と高く評価する。
そんな正規王者との試合に向けて、野杁は「倒すプランはできている。あとは何ラウンドで倒すかだけなので、楽しみにしてほしいです」と確固たる自信を断言。3月に続いて、日本大会で再び会場を大熱狂させることができるのか。
同大会でデニス・ピューリックと対戦する盟友の武尊も「スーパーボン選手を倒したら、正真正銘の世界最強を証明できるので、本当に感慨深いというか。正明とK-1からずっと一緒にやってきて、ONEで2連敗して辛い時期を近くで見てるんで、前回勝ったときも鳥肌が立ったんですけど、次も勝ってONEの頂点に立ったときには僕の声が枯れちゃいそうですね」と熱いエールを送った。
そのほか、スーパーレックと対戦する与座、スタンプ・フェアテックスと対戦するKANAも試合に向けて意気込みを語った。
【動画】野杁正明、スーパーボンを警戒も「倒すプランはできている」武尊も熱いエール
3月の日本大会でタワンチャイに勝利し、フェザー級キックボクシングの暫定王者となった野杁。今回はスーパーボンと王座を賭けたタイトル統一戦に挑む。“世界トップの怪物”と恐れられるスーパーボンについて、野杁は「本当に頭のいい選手で、相手によって戦い方を変えたり、何でもできる、誰もが認める世界最強の選手だと思います」と高く評価する。
同大会でデニス・ピューリックと対戦する盟友の武尊も「スーパーボン選手を倒したら、正真正銘の世界最強を証明できるので、本当に感慨深いというか。正明とK-1からずっと一緒にやってきて、ONEで2連敗して辛い時期を近くで見てるんで、前回勝ったときも鳥肌が立ったんですけど、次も勝ってONEの頂点に立ったときには僕の声が枯れちゃいそうですね」と熱いエールを送った。
そのほか、スーパーレックと対戦する与座、スタンプ・フェアテックスと対戦するKANAも試合に向けて意気込みを語った。