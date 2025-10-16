INI、ミラノ市街地で撮影を敢行　『ViVi』12月号増刊の表紙を飾る

グローバルボーイズグループ・INIが表紙を飾る『ViVi』2025年12月号増刊（講談社）が10月23日に発売される。

【写真】INIの11人がミラノ市街地を歩く『ViVi』表紙

勢いのあるグローバルボーイズグループ・INI。9月末、INIの11人がミラノ・ファッションウィークのショーに初めて全員で招待されることになった。INIの11人が世界と触れる瞬間に立ち会いたい、輝かしい瞬間を写真に収めたいと考えたViViは、グループの過密スケジュールの合間を縫って、ミラノ市街地での撮り下ろしを敢行。急遽、ViVi12月号の増刊表紙に採用された。

カバーストーリーのテーマは「ミラノで見た夢」。EMPORIO ARMANIの美しく仕立てられたシャツとスーツに袖を通し、コレクション会場から出てくるメンバー。歓声が上がり、パパラッチやギャラリーに追われながら、石畳を闊歩する11人。

撮影ではミラノ市街地を歩く11人にフォーカス。11人で大通りをただ歩いている姿が表紙に採用された。インタビューでは、ショーの感想はもちろん、ミラノでのメンバー間のエピソード、世界に触れた11人それぞれの目標などを取材。二十二の瞳から見たミラノの景色を収録している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）