È«»³°¦Íý¡¡É×¤Î¥«¥Ö¥¹ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÈÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö£²£·ÈÖ¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡Ä·ëº§£¶Ç¯
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¿·ÂÎÁà¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÈ«»³°¦Íý¤¬É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»£±Æ¤·¤¿£²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢È«»³¤ÏÉ×¡¦À¿Ìé¤ÎÇØÈÖ¹æ£²£·¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¡£À¿Ìé¤ÏÏÓ¤òºÊ¤Î¸ª¤Ë²ó¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡È«»³¤Ï£²£°£±£²Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë¿·ÂÎÁàÃÄÂÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡££±£¹Ç¯£¸·î¤Ë¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÎëÌÚ¤È·ëº§¤·¡¢£²£²Ç¯£¹·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹ÃË¡¢£²£´Ç¯£¶·î¤ËÂè£²»Ò¼¡ÃË¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£