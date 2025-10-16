◆国内女子プロゴルフツアー 富士通レディース プロアマ戦（１６日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）

２週連続で国内ツアーに出場する渋野日向子（サントリー）が１６日、プロアマ戦後に取材に応じ、今大会への意気込みを語った。

７か月ぶりに国内参戦した前週のスタンレーレディスホンダは予選落ち。取材エリアに姿を見せず、悔しさをにじませていた。「先週は悔しい２日目だったので、短いパットもかなり外したのですごくショックだったけど、しっかり切り替えてここにきた」と語った。

今週はパッティングの修正に取り組んだ。１４日に福岡でパッティングの指導を３時間ほど受けた。「今までは型にとらわれないというか、自分の感性でやってきた中で、いろいろ話を重ねていく中で、科学的なものが必要だと思うとなった。そこは勉強しにいかないとなと思った。３時間くらいやった」と明かした。

新たな発見については「発見ばかりで言葉にできないけど、私は手を使う動作が多すぎた。当たり前のことだけど、体を使って大きい筋肉で打つこと」と説明。「悩みに悩んで悩みまくってるので、変えたいし変わりたいし、逃げたくない。ちょっとでもキッカケをもらえると」と復調を見据えた。

主戦場とする米ツアーでは直近４戦連続で予選落ち。ＣＭＥポイントランキングは１０４位に低迷している。前週から４週連続で国内ツアーに参戦後、１１月１３日開幕のアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）に出場予定。来年の出場権を確保できる同ランク１００位以内を逃した場合、すでにエントリーした米ツアー最終予選会（１２月４〜８日、アラバマ州）に挑戦する。

現在は日米ツアー５週連続で予選落ちと苦しんでいる。渋野は今大会に向けて「（パットを）信じて打つこと。予選を通りたい」と声を弾ませた。