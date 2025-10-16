千葉ロッテマリーンズは17日正午からマリーンズオンラインストアにて数量限定で、「MARINES FAN FEST 2025」フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を開始すると発表した。

「MARINES FAN FEST 2025フルジップパーカー」は、11月23日に開催されるファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」で選手たちが着用し、開催当日に選手たちとリンクコーデができるデザインとなっている。今回販売するパーカーの胸元には「THANK YOU MARINES」と記され、選手が着用するパーカーには「THANK YOU FANS」と記されている。また、背面には「MARINES FAN FEST 2025」のロゴが立体的にプリントされる。

当日は選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを行う「マリーンズ白黒対決」の開催を予定しており、フルジップパーカーを含めたMARINES FAN FEST 2025のアイテム販売数（オンラインストア・店舗含む）に応じてポイントが加算される。選手のチーム分けは球団公式ホームページに掲載。

＜MARINES FAN FEST 2025グッズ 商品詳細＞

・フルジップパーカー（カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL）:7,500円

・フェイスタオル（カラー:ブラック/ホワイト）:2,000円