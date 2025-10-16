記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で車２７４台が浸水した問題で、国土交通省や有識者らでつくる施設復旧検討委員会の第２回会合が１５日、津市で開かれた。

当時、車や歩行者用の出入り口など計１５か所から駐車場地下１、２階に雨水が流れ込んでいたことが判明した。

国交省三重河川国道事務所が出入り口などの浸水痕跡を調査した。車や歩行者用の出入り口計１４か所で約１〜３０センチの痕跡が確認され、最深だった約３０センチの浸水は市道側の歩行者用２番出入り口だった。止水板が故障していた国道側２か所の出入り口の浸水は約６〜１４センチで、高さ約１メートルの止水板が稼働すれば流入を防げた可能性があったとみられる。

バスターミナル工事に伴う市道側の工事用出入り口には土のうが設置されていたものの、雨水が流れ込んでいたという。

一方、記録的な大雨があった９月１２日夜の時系列の対応状況も明らかになった。午後１０時２０分頃に地上の冠水が始まり、駐車場にも水が流入。地下１階の浸水は約１０分後に膝まで、午後１１時頃には腰まで及び、職員ら３人が退避したという。

会合の終了後、委員長の川口淳・三重大教授は「短時間で一気に水位が上がり、駐車場のすべての出入り口から浸水したことが確認できた。今後は管理運営会社の対応マニュアルの検証などを進めたい」と話した。

検討委は年内にも施設の復旧方法や今後の対策を報告書にまとめるとしている。