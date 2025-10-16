50ºÐ¥Ñー¥È¼çÉØ¡¢¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¤Ë¡Ö·î6Ëü±ß¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Äº£¤«¤éÉÞÍÜ¤òÈ´¤±¤Æ¡Ö·î¼ý18Ëü±ß¡×¤ÇÆ¯¤±¤Ð¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤É¤ì¤À¤±Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÞÍÜÆâ¥Ñー¥È¼çÉØ¤ÎÇ¯¶â¤È¡Ö·î6Ëü±ß¡×¤ÎÆâÌõ
¡Ö¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·î6Ëü±ß¤È¤¤¤¦Ç¯¶â³Û¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤³Û¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¡¢20ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î40Ç¯´Ö¡Ê480¥ö·î¡Ë¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÁ´³ÛÇ¼¤á¤¿¾ì¹ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ç·î³Û6Ëü9308±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ä·î¼ý¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õµë³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
ÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¯¥Ñー¥È¼çÉØ¤Ï¡ÖÂè3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÀÑ¤ß¾å¤¬¤é¤º¡¢Ç¯¶â³Û¤¬·î6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·î¼ý18Ëü±ß¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤Ë¡ª Ç¯¶âÁý²Ã¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
50ºÐ¤«¤éÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢·î¼ý18Ëü±ß¡ÊÇ¯¼ý216Ëü±ß¡Ë¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ò»Ï¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯¶â¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¤Î¤«¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï50ºÐ¤«¤é60ºÐ¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥±ー¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³Û¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÉ¸½àÊó½·³Û¡ÊÊ¿¶Ñ·î¼ý¡Ë¤È²ÃÆþ´ü´Ö¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¡¢2003Ç¯4·î°Ê¹ß¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½·³Û¡ß5.481¡à1000¡ßÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤Î·î¿ô¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÊ¿¶Ñ·î¼ý18Ëü±ß¤Ç10Ç¯´Ö¡Ê120¥ö·î¡ËÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤ò»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö18Ëü±ß¡ß5.481¡à1000¡ß120¥ö·î¡á11Ëü8389±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê10Ç¯´Ö¤ÇÁý¤¨¤ëÇ¯¶â³Û¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤ÏÌó11Ëü8000±ß¡¢·î³Û¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó9800±ß¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ³Û¡Ê·î6Ëü±ß¡Ë¤ËÌó9800±ß¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤Ï·îÌó7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤ò¤µ¤é¤ËÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î3¤Ä¤ÎÊýË¡
·î¼ý18Ëü±ß¤Î¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤âÇ¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯
60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤Â³¤±¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÇ¯¶âÁý²Ãºö¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
iDeCo¡Ê¥¤¥Ç¥³¡Ë¤Î³èÍÑ
iDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ý¶â¤òµò½Ð¤·±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏ·¸å»ñ¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£50ºÐ¤«¤é¤Ç¤âºÇÄ¹65ºÐ¤Þ¤Çµò½Ð¤Ç¤¡¢³Ý¶â¤ÏÁ´³Û¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤Î¾å¾è¤»¤ÈÀáÀÇ¸ú²Ì¤ÎÎ¾Êý¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤Î¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
65ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¼õµë¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡Ö·«²¼¤²¼õµë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢1¥ö·îÃÙ¤é¤»¤ë¤´¤È¤ËÇ¯¶â³Û¤¬0.7%Áý¤¨¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ë¤È42%¡¢75ºÐ¤Þ¤Ç·«¤ê²¼¤²¤ì¤Ð84%Áý³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¤¬²ÄÇ½¤Ê¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Ï¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50ºÐ¤«¤é¤ÎÆ¯¤ÊýÊÑ¹¹¤ÏÏ·¸å»ñ¶âÁý²Ã¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
50ºÐ¤Î¥Ñー¥È¼çÉØ¤¬ÉÞÍÜ¤ò³°¤ì¡¢·î¼ý18Ëü±ß¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢10Ç¯´Ö¤Ç¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤Ï·î³ÛÌó1Ëü±ßÁý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁý²Ã³Û¤ÏÏ·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÂç¤¤¯»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤äiDeCo¤Î³èÍÑ¡¢Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Î¸¡Æ¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ç¯¶â³Û¤ò¤è¤êÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£50ºÐ¤«¤é¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÁý²Ã¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£°ìÅÙ¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
