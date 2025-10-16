SEVENTEEN¡¦¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡õ¥ß¥ó¥®¥å¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡ª¡É¸µÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¶î¤±°ú¤¡É¤ËËÜµ¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
SEVENTEEN¤Î¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤¬Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¥ß¥ó¥®¥å¤Î¡ÈÆþÍáSHOT¡É
10·î15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡Ù¡ÊTVING¡ËÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢SEVENTEEN¤Î¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤È¥ß¥ó¥®¥å¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ë´°Á´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢2ÁÈÌÜ¤Î¡ÈX¡Ê¸µÎø¿Í¡Ë¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Æþµï¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤òÉÁ¤½Ð¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»²²Ã¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¾è¤ê´¹¤¨¥Ï¥¦¥¹¡ÉÁ´ÂÎ¤ËÈùÌ¯¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¤¡¢°ì½ÖÀè¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2ÁÈÌÜ¤Î¡ÈX¥«¥Ã¥×¥ë¡É¤ÏÇ¯¾å¡¦Ç¯²¼¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ20Âå¤ÎºÇ¤âÇ®¤¤»þ´ü¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Îø°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤âÀ®½Ï¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡È¾è¤ê´¹¤¨¥Ï¥¦¥¹¡É¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢·ã¤·¤¤´¶¾ð¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¿·¤·¤¤Îø¤ò»Ï¤á¤ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸µÎø¿Í¤¬Â¾¤Î°ÛÀ¤È¿Æ¤·¤¯¤¹¤ë»Ñ¤ËÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¡¢¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀÚ¤Ê¤µ¤òÊú¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Æþµï¼Ô¤ò¤á¤°¤ëÈùÌ¯¤Ê¶õµ¤´¶¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡£Ã¯¤«¤ÏÌ©¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¿·Æþ¤ê¤¬´·¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦½õ¤±¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤Ï³§¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎÁÍý¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿·Æþµï¼Ô¤Ï¡¢¸µÎø¿Í¤¬¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¿´¤ò¤«¤Íð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²áµî¤Î´¶¾ð¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¡¢¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆþµï¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈËÜÅö¤Î¿´¡É¤Î¿Ë¤Ï¤É¤³¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦4¡ÙÂè6ÏÃ¤Ï¡¢10·î22Æü20»þ¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¡ÊS.COUPS¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¡£¿ÈÄ¹178cm¡£2015Ç¯5·î¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£·ÝÌ¾¡ÖS.COUPS¡×¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ó¥Á¥ç¥ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖS¡×¤ÈÂçÀ®¸ù¤äÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖCOUPS¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥¹¥ó¥Á¥ç¥ëÂçÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤é¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÍ¶¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤è¤¦¤ÈÊ½¤ò±Û¤¨¡¢¹»¼Ë³°¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¤ÇPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÅý³ç¥ê¡¼¥À¡¼¡£
¡þ¥ß¥ó¥®¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯4·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡£Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Î²¼¹»Ãæ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËPledis¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2015Ç¯¤ËSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£185cm¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤«¤Ê¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÌ³½ê¤¬Èà¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿ÍýÍ³¤â¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÎý½¬À¸¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡£