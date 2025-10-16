クマムシ佐藤大樹、22歳恋人との1周年記念デートショットに反響 お互いのプレゼントにも注目集まる「憧れる」「愛が詰まってる」
【モデルプレス＝2025/10/16】お笑いコンビ・クマムシの佐藤大樹が、10月15日に自身のInstagramを更新。恋人との1周年記念デートの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】クマムシ佐藤「憧れる」22歳恋人との1周年記念デートショット
佐藤は「1年記念日おめでとう」とつづり「1年記念日これからもよろしくね」と書かれたデザートプレートと共にスタンプで顔を隠した恋人との2ショット写真を投稿。「お互い手紙をプレゼントしたよ嬉しかったよ」と続けて、恋人からの直筆手紙や花束の写真も公開している。
この投稿には「すごく幸せそう」「ラブラブで素敵です」「憧れる記念日デート」「愛が詰まってる」などの反響が寄せられている。
佐藤は、10月2日に出演したテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（毎週木曜24時〜）にて、「今幸せにしたい彼女がいます」と恋人と交際9ヶ月であることを告白。9月30日に恋人が22歳の誕生日を迎えたことを明かしていた。（modelpress編集部）
◆クマムシ佐藤大樹、恋人からの直筆手紙
◆クマムシ佐藤大樹の投稿に反響
