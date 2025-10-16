「新基準原付」最初のモデルはホンダから登場！ 排気量“110cc”だけど「原付免許」で乗れる「Lite」4機種発表 どんなモデルに仕上がった？

遂に「新基準原付」の第一弾モデルが登場

ホンダは、2025年4月より導入された「新基準原付」に適合する新型モデル4機種を、10月16日に開催されたメディア発表会で公開しました。

新基準原付は、総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ最高出力が4.0kW以下に制限された二輪車です。

ホンダの新基準原付「スーパーカブ110 Lite」

【画像】遂に登場！ ホンダの「新基準原付」4機種を画像で見る（30枚以上）

同区分の車両は、2025年11月より施工される原付一種の排ガス規制の強化（2025年11月以降生産のバイクが規制の対象）を背景に誕生しています。

これまでメーカー各社が製造していた多くの原付一種モデルはこの基準を満たせず、生産や開発が困難となりましたが、環境対策とユーザー利便性の両立を図るため、前述したように出力を規制した排気量125cc以下の車両を「原付免許」で運転できるよう法改正しました。

ホンダの室岡克博社長は、2025年3月に開催された「大阪モーターサイクルショー」で、「今般の新基準原付の法規に適合させ、これまで同様、原付免許や普通自動車免許での乗車が可能な原付一種カテゴリーのモデル開発を進めている」と言及し、「スーパーカブ110 Lite」のコンセプトモデルを公開しました。

今回発表されたスーパーカブ110 Liteは、その市販車となるモデルで、同時に「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」「ディオ110 Lite」の3機種も登場。

4車とも外観は既存の110モデルと大きく変わらず、原付免許で乗れるよう改修が図られています。

各モデルの最高出力は、ベースとなる原付二種のスーパーカブ110シリーズが5.9ps／7500rpmだったところ、新たな原付一種のスーパーカブ110 Liteシリーズは3.5ps／6000psと、出力が約60％に抑えらえています。

ディオ110 Liteも最高出力3.7ps／5250rpmなっており、こちらもベースのディオ110（6.4ps／7500rpm）の約60％の出力です。

また、車両価格も発表され、スーパーカブ110 Liteが34万1000円（消費税込、以下同）、スーパーカブ110 プロ Liteが38万5000円、クロスカブ110 Liteが40万1500円、ディオ110 Liteが23万9800円。

これは、原付二種のスーパーカブ110シリーズの車両価格（10月16日に価格改定）と比較すると、約1〜2万円安価な設定となっています。（スーパーカブ110が35万2000円、スーパーカブ110 プロが39万6000円、クロスカブ110が41万2500円、ディオ110が25万800円）

ちなみにディオ110 Liteは、年間9000台生産予定のところ、すでに7000台受注しているということです。

※ ※ ※

このように、排気量を拡大しつつ出力を抑えて登場した、新基準原付。

ユーザーにとっては車両価格の上昇など悩ましい点もありますが、今回ホンダから発表された4モデルについては、従来の50ccモデルよりもパワーはあるため、出足の加速感は向上していることが期待できます。