【IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）】 予約受付期間：10月22日～12月3日 12月 お渡し予定 価格：14,850円

ボークスは、インジェクションプラキット「IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）」を「ボークスホビー天国 Online Store」にて10月22日より予約受付を開始する。価格は14,850円。

本商品は永野護氏のコミック「ファイブスター物語」に登場するモーターヘッド（MH）「L.E.D.ミラージュ」の先行量産型を1/100スケールで立体化したもの。星団暦2989年にコーラス·ハグーダ戦争の終盤に、半透明装甲が白い塗料で隠され、装甲の強度実験を兼ねて3騎のみ送り出された「先行量産型」が再現されている。

先立って発売された「L.E.D.ミラージュV3軽装仕様」をベースに、装甲色が劇中同様に不透明な白色に変更された成型色で、完全新規金型の専用ベイルを装備している。

コーラス王家の紋章など特徴的なデカールも付属する。

「ボークスホビー天国 Online Store」の「IMS 1/100 L.E.D.ミラージュ 先行量産型 =ジュノー 2989= （限定版）」ページ

