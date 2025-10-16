ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が15日（日本時間16日）、本拠ドジャースタジアムでブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦の先発を前日に控え、会見に参加。ブレーク・スネル投手（32）の素顔を明かした。

グラスノーとスネルはレイズ時代にもチームメートとしてプレーした過去があり、付き合いは長い。第1戦で8回1安打無失点と好投した左腕の競争心がどこから来るのかとメディアが質問すると、グラスノーは「ブレークは本当に“究極の勝負師”って感じ。努力家だし、自分なりの考えを持ってる。打者への攻め方も独特だし、トレーニングの仕方も自分の流儀を貫いてる」と芯が通った選手と称賛した。

その上で「あと、彼ってビデオゲームでもめっちゃ勝ちにこだわるんだよ（笑）」とゲームでも勝敗へのこだわりは人一倍といい「“お前らちゃんと協力してないぞ、もっと真剣にやれ”とか言うらしい。レイズのチームメイトや今のドジャースの仲間からもそんな話を聞いた」と同僚らからゲーム中のスネルの素顔を漏れ伝え聞いた話を暴露し笑わせた。

グラスノーは「そういう“勝負モード”が常にオンになってるタイプなんだ。そういう人って、やっぱり本番でも強いんだと思う」とゲームでも野球でもどんな場面でも勝利にこだわるからこそ、本番も強いとスネルの素晴らしさを紹介した。