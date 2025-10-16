１６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１１．３３ポイント（０．４３％）安の２５７９９．２７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２１．３５ポイント（０．２３％）安の９２２９．５６ポイントと反落した。売買代金は１５６１億８０２０万香港ドルとなっている（１５日前場は１５８６億４７０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中通商対立の警戒感や、中国経済の鈍化懸念などが相場の重しとなった。中国当局がレアアース（希土類）輸出規制の強化を打ち出したことに端を発し、米国は対中圧力を強めている。トランプ米大統領は１５日、米国と中国は今現在、貿易戦争の状態にあるとの認識を示した。また、前日引け後に報告された９月の中国金融統計では、人民元建て新規融資額が前月から拡大したが、市場予想にはとどかず、マネーサプライ（通貨供給量）Ｍ２の伸びも予想を下回っている。もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国共産党は来週２０〜２３日に第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を開き、来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について議論する。景気対策に対する期待感が相場を下支えした。指数はプラス圏で推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．１％安、香港不動産大手の恒隆地産（１０１／ＨＫ）とオンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）がそろって２．９％安と下げが目立った。小米に関しては、先ごろ発生した同社製ＥＶ（電気自動車）の死亡事故が改めて売り材料視されている。事故を起こした高級ＥＶ「ＳＵ７ Ｕｌｔｒａ」は人気を博し、５月下旬時点の予約販売で年間販売目標を達成した。

セクター別では、新興ＥＶが安い。小米集団のほか、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が４．４％、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が３．８％、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

半導体セクターもさえない。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が２．２％安、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が１．９％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）とＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）がそろって１．８％安で前場取引を終えた。そのほか、クラウドや人工知能（ＡＩ）技術の関連銘柄も値を下げている。ハンセン科技（テック）指数は１．４％安と他の主要指数をアンダーパフォームした。

半面、中国の金融セクターはしっかり。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．５％、交通銀行（３３２８／ＨＫ）が１．２％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．０％、中国郵政貯蓄銀行（１６５８／ＨＫ）が０．９％ずつ上昇した。

空運・海運セクターも物色される。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が５．０％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が２．１％高、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１．４％高、中遠海運能源運輸（１１３８／ＨＫ）が４．３％高、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．７％高、東方海外（３１６／ＨＫ）が２．２％高と値を上げた。空運各社については、９月の旅客数がそれぞれプラス成長を継続したことも支援材料となっている。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１０％高の３９１６．１０ポイントで前場の取引を終了した。エネルギーが高い。銀行・保険、医薬、消費、半導体、海運なども買われた。半面、素材は安い。不動産、自動車、インフラ建設も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）