国民民主党の玉木雄一郎代表が１６日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に生出演。公明離脱後の１２日から、怒濤（どとう）のテレビ出演を果たしており、恵俊彰も「毎日会っている気がする」とその多忙ぶりに舌を巻いた。

連日、テレビ局ハシゴ状態で、多くの情報番組、報道番組に出演している玉木代表。恵は「玉木さんに毎日会っている気になる。忙しいでしょう」と言うと、玉木代表も「刻一刻と（政局が）変わっている。我々も驚くほど」とコメント。

恵は「この何日か、今日は『ひるおび！』だけどすごかった、日曜日から」と怒濤（どとう）のテレビ出演を指摘。１２日からこの日まで「テレビ番組、１１番組に出演されて」と紹介された。（１６日はネットメディアも含む）。

恵は「見ましたよ、『バンキシャ！』見ました。その後『有働Ｔｉｍｅｓ』まで。『深層ＮＥＷＳ』でしょ、「２３」も出て。昨日でしょ、大変だったのは。『サン！シャイン』出てると思ったら、羽鳥さんのところいくんだって」といい、「マネジャーさん、いるんですか？」と聞いた。

玉木代表は苦笑いで「いないです、いないです」「出演は党の方でスケジュール管理してもらってますけど」と説明。恵は「いろんなこと聞かれるでしょ？」と聞くも、玉木代表は「同じ事、答えてるんですけどね。局ごとに違うこと言ってたら、それはそれで問題」と笑わせていた。