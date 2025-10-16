【Yunth】オイル×ジェルの“倍落ちクレンジング”が新登場♡しっとり素肌へ

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」から、肌にも気持ちにも心地よい新感覚クレンジングが登場。2025年11月1日(土)発売の「フュージョンクレンジング」は、オイルの洗浄力とジェルのやさしさをひとつにした“倍落ちクレンジング※”。メイクも毛穴汚れもするんとオフしながら、92％の美容液成分※3でしっとりうるおう贅沢設計。毎日のクレンジングが、癒しのスキンケアタイムに変わります♡

オイルの“スゴ落ち”×ジェルの“やさしさ”

Yunth独自のジェルオイル処方が、肌の上でとろけるようになじみ、メイク汚れも毛穴汚れも瞬時にキャッチ。温感効果で毛穴を開かせ、角栓までもすっきりオフ。

洗い上がりはつっぱらず、思わず触れたくなるような柔らか肌に導きます。摩擦を最小限に抑えたクッションテクスチャーだから、敏感肌さんにもおすすめです。

※ オイルとジェルの2つの基材で落とすこと

MOTON数量限定♡ピーチジェラート香るシルクハンドクリーム登場

92％美容液成分配合でしっとり素肌へ

フュージョンクレンジング

「フュージョンクレンジング」は、水の代わりに約92％もの美容液成分を配合。ナノセラミドやヒアルロン酸、アゼライン酸などの保湿成分が、洗うたびにうるおいを与え、乾燥知らずの肌へ。

W洗顔不要で、濡れた手でも使える手軽さも魅力。まつエクOK、ウォータープルーフメイクにも対応しており、忙しい毎日を過ごす女性の強い味方です。

価格と発売日をチェック

価格：120ml・3,289円（税込）

発売日は2025年11月1日(土)より順次発売です。（店頭は12月1日予定）

販売先：公式ブランドサイト/ECモール/バラエティストア

とろける温感で、素肌にご褒美を♡

メイクを落とす時間を「肌をいたわるひととき」に変えてくれるYunthの「フュージョンクレンジング」。

オイルの洗浄力とジェルのやさしさ、そして美容液のうるおいが融合した贅沢なクレンジングは、忙しい女性にぴったり。

肌も心もゆるむような温感テクスチャーで、1日の終わりを優しく包み込みます。しっとりやわらかな透明美肌を、ぜひあなたの毎日に♡