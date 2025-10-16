“幸福度が高い”と評判のジョナサン「早生みかんスイーツ」　今年は新作大福も仲間入り

ファミリーレストランの「ジョナサン」が、全国の店舗（一部を除く）にて「早生（わせ）みかんスイーツ」を2025年10月23日から12月10日までの期間限定で販売すると発表しました。

昨年“幸福度が高い”と話題になったシリーズが、今年は新作を加えて全5種類に拡充されます。

今年も使用されるのは、和歌山県有田産の「早生みかん」。糖度12度以上の濃厚な甘みと、ジューシーな果汁が特徴で、とろけるような食感が特長です。

今年の目玉となるのは、約28cmの高さを誇る「季節のジョナパフェDX（早生みかん）」（税込1649円）。みかんを4個も使用した贅沢な一品で、豊かな甘みと酸味のバランスを生かした爽やかな仕立てです。

スタンダードサイズの「季節のジョナパフェ（早生みかん）」（税込989円）は、1.5個分のみかんと北海道ソフトクリーム、自家製みかんゼリーが層を成すメニューです。

さらに今年は新作「ワルトミカンデル（早生みかん大福）」（税込769円）が初登場。もちもちのぎゅうひに、早生みかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包み、上からソフトクリームをのせた和洋折衷の一品です。

ほかにも「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」（税込439円）や、「自家製プリンのジョナサンデー（早生みかん）」（税込769円）など、バリエーション豊かなラインアップが揃います。

なお、パフェなどに使用されるみかんゼリー、オレンジソースに含まれるみかんは、和歌山県有田産以外を使用しているそうです。販売はモーニング時間帯（〜10:30）を除いて実施予定となっています。

