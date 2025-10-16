中国・延辺のマツタケが48時間で日韓に、市場需要高まる

中国東北部の吉林省延辺朝鮮族自治州和龍市林業局青山林場では、薄明の中、38歳の金洙（キム・ス）さんが竹かごを背負って松林に入り、慣れた手つきで松林に生えるマツタケを採取しています。これら野生のマツタケは2日以内に空輸され、東京や韓国ソウルの食卓に並ぶことになります。

延辺は吉林省東部に位置し、日本・韓国への航空輸送距離が短く、中国で最も早くマツタケ輸出産業チェーンが形成された地域の一つです。1980年代に日本・韓国で野生マツタケの需要が急増し、延辺産マツタケは優れた品質と輸送の利便性により、迅速に市場を開拓しました。

生鮮マツタケの鮮度保持期間が非常に短いことに対応するため、延吉市税関は「生鮮・腐敗しやすい商品のグリーン通路」を設置し、通関手続きの予約が24時間可能で、検査が終わったらすぐに通関できるようにしています。輸出企業は採取後、数時間以内に通関申告を終え、貨物は第三者の空港を経由して48時間以内に海外市場に到着します。

今年、マツタケの価格は約10％上昇し、一等品1キログラム当たりの価格は1500元（約3万1500円）近くに達しましたが、日韓市場では依然として供給が需要を満たせません。税関のデータによると、今年1〜9月に延吉で通関したマツタケの輸出量は256トン、輸出額は5660万元（約11億9000万円）でした。通関スピードの向上とブランド知名度の拡大に伴い、延辺産マツタケは「新鮮さ、輸送スピード、品質の安定性」などの優位性によって国際高級食用キノコ市場でシェアを拡大し続けています。（提供/CRI）