ロッテは16日、10月17日（金）12時00分からマリーンズオンラインストアにて数量限定でMARINES FAN FEST 2025フルジップパーカーとフェイスタオルの予約販売を開始すると発表した。

MARINES FAN FEST 2025フルジップパーカーは、11月23日（日）に開催されるファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2025」にて選手たちが着用し、開催当日に選手たちとリンクコーデが出来るデザインとなっている。今回販売するパーカーの胸元には「THANK YOU MARINES」と記され、選手が着用するパーカーには「THANK YOU FANS」と記されている。

また、背面には「MARINES FAN FEST 2025」のロゴが立体的にプリントされている。なお、当日は選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれてさまざまな対決イベントを行う「マリーンズ白黒対決」の開催を予定しており、フルジップパーカーを含めたMARINES FAN FEST 2025のアイテム販売数（オンラインストア・店舗含む）に応じてポイントが加算される。

選手のチーム分けは球団公式ホームページに掲載。(※チーム分け公開後に入れ替えが発生する場合あり）

▼ MARINES FAN FEST 2025グッズ 商品詳細

・フルジップパーカー(カラー:ブラック/ホワイト サイズ：S、M、L、XL)：7,500円

・フェイスタオル(カラー:ブラック/ホワイト)：2,000円

※選手着用デザインは販売しない

※開催当日に選手が着用するカラーと異なる場合あり