Mrs. GREEN APPLEが、本日10月16日20時より行うYouTube生配信『Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ』の公開URLを発表した。

現時点では、配信の内容は明かされていない。

なおMrs. GREEN APPLEは、今月から12月にかけて5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"』を開催。さらに、ドキュメンタリー映画『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』とライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』を11月28日に同時公開する。加えて、展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』を12月から2026年3月にかけて東京、福岡、大阪で開催予定だ。

