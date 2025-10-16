¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ï°ÂÆà¡Ä¡×Æ£¤¢¤ä»ÒàÅÁÀâ¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼á¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Öº£¤Ç¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ´¶Æ°¡×
¡Ö¤Þ¤µ¤«À¸²Î¤òÄ°¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇàÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿º¢¡¢¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ËÇ®¶¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹ñÆâ¤Î¥í¥Ã¥¯óÕÌÀ´ü¤«¤é³èÌö¤¹¤ëàÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥Éá¤³¤È¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡2¿Í¤Ï14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¹ÃÈå¤È¹õ¤¤ÏÂÁõ¤ÎÆ£¤¬²º¤ä¤«¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖHERO¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤Ïº£¡Ë¡×¤È¡Ö°ÂÆà¡×¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸ÏÆ¤ÇÄ°¤¤¤¿Æ£¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«À¸²Î¤òÄ°¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¡¡¹ÃÈå¤è¤·¤Ò¤í¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤Ï°ÂÆà¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡Ö°ÂÆà¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í!º£¤Ç¤â»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¹ÃÈå¤µ¤óÀ¼ÎÌ¤¬Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Æ¡¡À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÆ£¤¢¤ä»Ò¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£