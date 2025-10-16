¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬º£Ìë½é²ó¡¡»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÏ¢Â³Ä°¼è¤¬Å¸³«¡Ú¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡È¥¥ó¥È¥ê¡É¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ´Î¤¤¤ê¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´´Éô¤ÎÌ¿¤¬¼¡¡¹¤ÈÃ¥¤ï¤ì¤ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÈÈ¿Í¤òÈÖÁÈÆâ¤ÇÄ©È¯¤·¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÁÒ»ý¿¿¿Í¡Ê»³ËÜ¹Ì»Ë¡Ë¤â½±·â¤µ¤ì¡¢Èà¤Î¼ÂÉã¡¦°ë³¿®¸ã¡ÊÎµÍëÂÀ¡Ë¤¬Àè¤Î»ö·ï¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤Ç»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÁÜºº¤ÏÁ°¿Ê¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ëºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤â¡¢¥¥ó¥È¥ê¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÆñ¹¶ÉÔÍî¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¬Â¿¿ôÍðÎ©¡£½é²ó¤«¤é»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎòÂåºÇ¹âÆñÅÙ¤È¤Ê¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÏ¢Â³Ä°¼è¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¥ó¥È¥ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÈïµ¿¼Ô¤Ï¡Ä¡ÈÀµµÁ¡É¤ò¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ³«È¯¹©»ö¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¹ÊóÃ´Åö¼Ò°÷¡¦ÄÔËÜÍµÂÀ¡Ê³ÑÅÄ¹¸¹¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÁÒ»ý²È¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¤â¡¢²ø¤·¤µ¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤²ÈÀ¯ÉØ¡¦»þÅÄ»Ë·Ã¡ÊÊ÷Â¼¥ê¥¨¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÁÒ»ý¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¡¦ÍøÄÅ»Ò¡Ê¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡Ë¡£²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢ÁÒ»ý¤Ï²áµî¤Ëµ¯¤¤¿¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Í´õ»Ò¤ÈÀõ¤«¤é¤Ì°ø±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¿ÍÊª¡£°ìÊý¡¢ÁÒ»ý¤ÈÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡¦ÍøÄÅ»Ò¤Ë¤ÏÁÜºº¤ò180ÅÙÊ¤¤¹¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê±£¤·»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤Èïµ¿¼Ô4¿Í¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æµæ¶Ë¤Î¿´ÍýÀï¡õÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÏ¢Â³Ä°¼è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¥¥ó¥È¥ê¡£Ì¿¤òºï¤ëßõÎõ¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤¬¡È¥Þ¥ëÍç¡É¤Ë¤¹¤ëºÇÆñ´Ø»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÊüÁ÷Æâ¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎºÇ¿·ÆÃÊó±ÇÁü¤â¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤³¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡¦Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ò¼èÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¥ó¥È¥ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÊÉ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°·ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Å¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¤È¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Í´õ»Ò¤¬µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÇÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ëºÇ¸å¤ÎÇ÷¿¿¼èÄ´¤Ù¥·¡¼¥ó¤â¡£¤Þ¤µ¤Ë12Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤ÎºÇ¿·ÆÃÊó±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë½é²ó¥²¥¹¥È¤Î»³ËÜ¡õ¼ãÂ¼¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£»³ËÜ¹Ì»Ë¡ÊÁÒ»ý¿¿¿Í¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÁÒ»ý¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ê1993Ç¯¡¢1997Ç¯¡Ë¤Ç¼Ö¤¤¤¹¤ÎÌò¤òÄ¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤Áê¼ê¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Â¤âÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÆ°¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¤Î»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Ä»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î°ìÉô¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÃæ¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦´¶¾ð¤Ë1ËÜ¤Î¶Ú¤òÄÌ¤¹É½¸½ÊýË¡¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤ëºî¶È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ä¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤ËÄÂç¤Ê¥»¥ê¥ÕÎÌ¡ª¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Æü´Ö¤«¤±¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼èÄ´¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¡£Æü¾ï²ñÏÃ¤È°ã¤¤¡¢¸Ä¡¹¤Î»×ÏÇ¤ÈËÜ²»¤¬Ê£»¨¤Ë¸òºø¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¸²Ã¸º¤ò¤É¤¦¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ä¡£¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò»£±Æ¸½¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦Ãæ¡¢ÂæËÜ¤«¤é¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¿·È¯¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ó¥È¥ê¤äÈïµ¿¼Ô¤ò±é¤¸¤ë³§¤µ¤ó¤â¡¢Ëè²óÂçÊÑ¤Ê¤´¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Ï²áµî¤Ë¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Ï¡¢»£±Æ¹ç´Ö¤Ï³Ú¤·¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ø¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤ë¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¡£¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¤â¤³¤Á¤ã¤ó¡ÊÂ®¿å¤â¤³¤ß¤Á¡Ë¤ÈÎÁÍý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥Ò¤µ¤ó¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ÎÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¢£¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡ÊÁÒ»ýÍøÄÅ»Ò¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡°æ¾åÍ³Èþ»ÒÀèÀ¸¤ÎµÓËÜ¤ÏËè²óËÁ¸±¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤É¤ÎÌò¤è¤ê¤âÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍøÄÅ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÉþÁõ¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¿´Íý¤ÎÎ®¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¾ï×¢¡Ê¾æÂÀ¡Ë´ÆÆÄ¤Ë°Ñ¤Í¡¢°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°ì¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤â¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Å·³¤¡ÊÍ´´õ¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤ºÏÂ¤ä¤«¡£¤Ç¤âËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìÅ¾¡¢¥Ó¥·¥Ã¡ª¤È¤µ¤ì¡¢¶õµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¥í¥±¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢ñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤¿Â®¿å¡Ê¤â¤³¤ß¤Á¡Ë¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¡Ê¹À²ð¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Å·³¤¿ÆÊ¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¶î¤±´ó¤ê¡¢90ÅÙ¤Î¤ª¼µ·¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¡ª ¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¶Ë¾åÈ¯¹Ú¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡¢º£²ó¤â²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È»×¤¤¤ä¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡½é²ó³ÈÂç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ï¼Ò²ñ¤Î»×ÏÇ¤È»¦¿Í»ö·ï¡¢¿Í¡¹¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬ºøÁî¤¹¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
