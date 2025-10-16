神戸はあす17日に首位・鹿島（ノエスタ）との大一番を控える。オンライン取材に応じたFW大迫勇也は「得点も取りたいし、アシストもしたい。得点に絡むプレーを見せたい」と宣言。リーグ浦和戦（4日）では前半45分間で交代したが「軽く済んで今は問題ない」と万全を強調した。

今季は負傷離脱も経験。「腸腰筋は初めての箇所で、調整は難しかった」と振り返りながら「ようやくこれから」と表情を引き締めたた。残り5試合で鹿島とは勝ち点5差。勝てば優勝戦線に生き残り、負ければ脱落する。だがエースはいう。「積み重ねてきたものが僕らにはある。メンタル面も含めてブレずにやっていきたい」。吉田孝行監督も「チーム全体で組織的にやっているので、誰にチャンスが来てもおかしくない。全員がゴールに向かう迫力を出すことが大事」としつつ「ゴールへの貪欲さや相手への脅威になって欲しい」と期待を寄せた。

リーグ3連覇は唯一、鹿島のみ。鹿島に所属していた大迫はプロ1年目で、3連覇を経験した。当時は先輩に引っ張ってもらった立場だったが今は違う。大黒柱が崖っぷちのチームを救い、鹿の尻尾を捕まえる。