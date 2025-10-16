大阪・関西万博は13日、閉幕日を迎えた。SNSでは「万博ロス」の声が上がる中、「Expo2025 大阪・関西万博」の公式インスタグラムが16日までに公開した動画に反響が寄せられている。

公式インスタグラムは「ミャクミャクからみなさんへ 大阪・関西万博を盛り上げてくれたミャクミャク そんなミャクミャクに184日間の思い出を語ってもらいました」とつづり、ミャクミャクが大屋根リングの下でメッセージを届ける動画を投稿した。

ミャクミャクは「こんにちは ミャクミャクだよ」と“生声”であいさつし、「毎日みんな会場に来てくれてたくさんの笑顔や感動を分けてくれてありがとう！本当にうれしかったよ」と感謝した。

「みんなと出会いそして一緒に歩んだ日々は最高の宝物だよ！世界中から集まった技術やアイデア、そしてみんなの優しさに触れることができて、とても幸せだったんだ」と喜び、「万博で生まれた思いや感動、笑顔がこれからもミャクミャクと続くように願っているよ。万博の思い出と共に明るい未来へ一緒に歩んでいこうね」と呼びかけた。「本当にありがとう。引き続き、応援よろしくね。それじゃあ、まったねー！」と元気いっぱい手を振った。

この投稿に「泣いています」「万博最高でした」「184日間夢の時間お疲れ様でした」「万博ロスです」「ミャクミャクありがとう」「感動をありがとう」などの声が寄せられた。