今年5月に第二子出産を発表した俳優・石原さとみさんが、花王「ファブリックケア新製品発表会」に、真っ赤なオフショルダーのドレス姿で登壇しました。

【写真を見る】【 石原さとみ 】 第二子誕生後、初の公の場 「緊張して寝れなくて。そういう時こそ夜泣きして」 “ 子どもと洗濯物を畳む ” 日常明かす





石原さんは新CM撮影について、“カラフルなバルーンが沢山あって、風を浴びながら撮影した。アロマビーズの香りがスタジオに充満していて、なんて華やかでハッピーだろうと。出産前で生まれるちょっと前だったんですけど、テンションがとても高くなりまして、幸せに満ちたような神秘的な空間だった”と回顧。







洗濯のこだわりは、“子どもたちがいるので、消臭だったり抗菌だったりっていうのを気にはしています”と、母の顔を覗かせました。

続けて、“子どもたちと（洗濯物を）畳んだりする時間は、疲れる時間にするのか、一緒にできる共同作業のハッピーな時間にするのかは、こちら（親）側の問題でもあるので、香りっていう意味では助けられていますね”と語りました。







石原さんは実際に、新商品「ハミングフレア アロマビーズ」を自宅で使ったそうで、“バスマットを洗って初めて使わせていただいた時に、子ども含めて家族全員が異様にこのバスマットを踏んで（笑）濡れた全身をバスマットで拭きたくなるくらいジャンプしてましたね”と、微笑ましいエピソードを披露。





最後に石原さんは、コメントを求められると、“産後初で公の場に出させていただくということで、緊張して寝られなくて。そういう時に限って夜泣きして。「あ〜どうやったら寝てくれるんだ、明日大切な日なのに」と思って。やっと寝てくれてベビーベッドの上に置いたら、クッションに横たわったんですね。その時にパフって、アロマビーズのムスクの香りがグーって感じられた。（寝てくれなくて）半分泣きそうだったんですけど、それが「元気な証拠だ！」って思えた。皆さんにも、ちょっと家事がしんどいなって時にオススメしたいと思います”とアピールしました。







石原さんが出演する新CM「アロマビーズ誕生」篇、「最高の香り体験」篇は、本日16日から放映されます。



【担当：芸能情報ステーション】