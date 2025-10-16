マリナーズは１５日（日本時間１６日）、本拠地シアトルで行われたア・リーグ優勝決定シリーズ（ＡＬＣＳ＝７回戦制）第３戦でブルージェイズに４―１３で敗れ、対戦成績は２勝１敗となった。

初回一死二塁で３番ロドリゲスが右腕ビーバーの内角のフォーシームを捉え、打球速度１１２・２マイル（約１８０・５キロ）の痛烈なライナーを左翼席に運んだ。先制２ランはポストシーズン（ＰＳ）３号だ。中継した米ＦＯＸの実況アナウンサーは大歓声をバックに「シアトルではもうパーティーが始まっています」と伝えた。敵地で２連勝した勢いそのままだった。

ところが３回、先発右腕カービーが９番ヒメネスに痛恨の同点２ランを浴びた後、ルークス、ゲレロに連打、カークに四球を与え二死満塁。７番バーショの２球目に暴投で走者がそれぞれ進塁し２―３と勝ち越された。本拠地が大きなため息に包まれたのも束の間、バーショに右翼フェンス直撃の二塁打を許し２―５となる。実況アナウンサーは「ブルージェイズはこのシリーズの最初の２試合で４得点でしたが、ボールを（遠くに）飛ばすのに最も厳しい場所シアトルで、下位打線が火をつけました」と伝えた。

ブルージェイズはその後、４回にスプリンガーに３号ソロ、５回にゲレロに４号ソロ、６回にカークに３号３ラン、９回にバージャーが１号ソロを放つなど５発、１８安打１３得点で圧勝。レギュラーシーズンでメジャー１位のチーム打率２割６分５厘をマークした超強力打線がＡＬＣＳ３戦目で本領を発揮した。

米ＦＯＸのスタジオアナリストを務めている元ヤンキースのデレク・ジーター氏は試合後、「状況が一瞬で変わってしまうことがありますよね。（先制した）シアトルが有利だと思った途端、ドカーンと、トロントの打線が襲い掛かってくる。少なくとも今日はそういう日でした」と解説した。

敵地で２連勝スタートしたが、本拠地で初黒星。第４戦は今季１１勝８敗の右腕カスティジョがＰＳ２度目の先発。ブルージェイズは今季５勝５敗、通算２２１勝のレジェンド右腕シャーザーが今ＰＳ初先発だ。地元ファンの大声援を力にワールドシリーズ初出場へ王手をかけることが出来るか。