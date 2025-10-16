女優の石原さとみが１６日、都内で行われた花王「ファブリックケア新製品発表会」に参加。５月に第２子の出産を発表後、初の公の場となった。

ビーズ型の洗濯用香り付け剤「ハミングフレア アロマビーズ」が新発売され、１６日から石原は新ＣＭに出演する。ＣＭ撮影は出産の前で「現場ではアロマビーズの香りがスタジオ中に充満して、みんなご機嫌な雰囲気でした」と振り返った。

現在は二児の母で、自宅での洗濯には「消臭、抗菌というのは結構気にします」と洗剤選びにも注意するという。「洗濯の回数は１日２回になるときもあるので、どれだけ前向きにできるか、香りが助けになる。子供たちと一緒に服をたたんだりする時間が、楽しい時間になるかも。香りに助けられている」と語った。

この日は第２子出産後初のイベント出演となった。

「緊張してうまく寝れなくて、そういうときに限ってうちの子が夜泣きして。やっと寝てくれて、ベビーベッドに寝かせたときに、クッションにパフっと横にして。その時にアロマビーズの香りを感じることができた。半分泣きそうだったんですけど、元気な証拠だって思えたりとか、気持ちが安らぐ体験できた」と明かした。