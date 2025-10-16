大阪・関西万博が閉幕し、首相官邸のエントランスで来訪者を出迎えていたマスコットキャラクター「ミャクミャク」のお別れ式が、2025年10月14日に石破茂首相、中野洋昌国土交通相、小泉進次郎農水相らが出席して行われた。

石破首相も「は〜い」

ミャクミャクはAI機能で人間と会話ができるのだが、この日は、混乱する政局を皮肉るような"どっきり失言"が飛び出した。10月15日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）の水曜コメンテーター・杉村太蔵氏（政治評論家）は、「悪気はなかったと思うけど」と大笑いした。

ミャクミャクは何を口走ったのか。石破首相が花輪を掛けながら、「ありがとう。心から感謝申し上げます」と話しかけると、「世界中の人と会えて楽しかったね」「総理、いつもありがとう」と答え、ここまではよかったのだが、そのあと、口が滑ってしまった。

ミャクミャクは「疲れてない？大丈夫？」と慰労し、続けて「もうひと踏ん張り！」と、なんと喝を入れたのだ。自民党内には石破続投待望論が出ている折も折だけに、出席していた関係者は苦笑い。石破首相も「は〜い」とおちゃらけた。

「公明党の国土交通大臣も一緒にいたしね」

「ワイド！クランブル」MCの大下容子アナも、「ひと踏ん張りっていうことですが、総理をもう少しなんて話も出てますけれども。ねえ、太蔵さん」と杉村氏に振る。

杉村氏は「ミャクミャクも悪気はなかったと思うんですけどね。余計な一言だったという気がします。ATって、政局読まないね。ずっと官邸にいたのにねえ」と面白がった。

ただ、杉村氏が興味を持ったのはもう1点あって、「（式典に）連立を離脱した公明党の国土交通大臣も一緒にいたしね。なかなか考えさせられました」と話した。

たしかに、連立政権崩壊で政界は大混乱。ミャクミャクならずとも、「石破首相にもうひと踏ん張りしてもらおうか」という世論も強まりそう？！

