テクニカルポイント ドル円 陰線引けが多く軟調な推移が継続か テクニカルポイント ドル円 陰線引けが多く軟調な推移が継続か

リンクをコピーする みんなの感想は？

153.55 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

152.78 エンベロープ1%上限（10日間）

151.27 10日移動平均

151.16 一目均衡表・転換線

150.87 現値

149.76 エンベロープ1%下限（10日間）

149.67 21日移動平均

149.38 一目均衡表・基準線

147.97 200日移動平均

147.70 一目均衡表・雲（上限）

147.21 100日移動平均

147.12 一目均衡表・雲（下限）

145.78 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドル円は高値圏から修正安局面となっている。5日線に上値を抑えられている上、陰線引けする日が多く、軟調な推移が続くとみられる。

外部サイト