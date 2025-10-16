テクニカルポイント ドル円 陰線引けが多く軟調な推移が継続か
153.55 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
152.78 エンベロープ1%上限（10日間）
151.27 10日移動平均
151.16 一目均衡表・転換線
150.87 現値
149.76 エンベロープ1%下限（10日間）
149.67 21日移動平均
149.38 一目均衡表・基準線
147.97 200日移動平均
147.70 一目均衡表・雲（上限）
147.21 100日移動平均
147.12 一目均衡表・雲（下限）
145.78 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ドル円は高値圏から修正安局面となっている。5日線に上値を抑えられている上、陰線引けする日が多く、軟調な推移が続くとみられる。
