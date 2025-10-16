153.55　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
152.78　エンベロープ1%上限（10日間）
151.27　10日移動平均
151.16　一目均衡表・転換線
150.87　現値
149.76　エンベロープ1%下限（10日間）
149.67　21日移動平均
149.38　一目均衡表・基準線
147.97　200日移動平均
147.70　一目均衡表・雲（上限）
147.21　100日移動平均
147.12　一目均衡表・雲（下限）
145.78　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

ドル円は高値圏から修正安局面となっている。5日線に上値を抑えられている上、陰線引けする日が多く、軟調な推移が続くとみられる。