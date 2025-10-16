松丸亮吾、きょう発売ポケモンプレイで「ほぼ徹夜」 大興奮のショット公開
謎解きクリエイターの松丸亮吾（29）が16日、自身のインスタグラムを更新。きょう16日発売の「ポケットモンスター」シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』（Switch、Switch2対応）を楽しむ様子を投稿した。
【写真】松丸亮吾、ポケモンプレイで“大興奮”ショット
投稿で「出張先であろうと0時ちょうどにポケモンZAを始めてほぼ徹夜！！！！！」とコメント。ソフトのアイコンが表示された機体を掲げて全開の笑顔を見せた写真を公開した。
この投稿に「さすがです でも休んでね」「楽しかったらすぐ時間すぎちゃうよね しっかり寝てください」「時間が溶けますよねー」など共感のコメントが寄せられた。
なお、発売日前日にはXで「マネージャーさんへ 今日、日付が変わったその瞬間からお腹が痛くなる予定です。一切の連絡がつきません。しばらくお休みをいただきますので、よろしくお願いいたします。なお、画像は無関係です」と、作品のキービジュアルを添えてコメント。
さらに日付が変わってすぐの投稿で「うおおおおおおおおおおおおおおおお」「ポケモンZA Switch2 エディション 0時00分開店凸行きますっっっ！！！！！！」「ミアレシティ行ってきます！！！！！」と興奮した様子。次の投稿で「ヤバい、操作がヌルヌルで快適すぎて序盤から感動が止まらない」と感想をつづっていた。
松丸は大のポケモン好きで知られ、自身のSNSプロフィールには「ポケモン・ボカロをこよなく愛してます」と紹介。テレビ東京の番組『ポケモンとどこいく！？』（毎週日曜 前7：30）でMCを務めている。また、今年8月に開催された米アナハイムでのポケモンバトル世界大会『ポケモンワールドチャンピオンシップス2025』（ポケモンWCS2025）で実況を担当した。
