¥Õ¥¸Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡Ù50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤Ø¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¤ÏÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë
¡¡2025Ç¯1·î26Æü¤«¤éÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡Ù¤¬¡¢26Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤òºÆ³«¤¹¤ë¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£¤Þ¤¿1975Ç¯¡Ê¡ö¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¸ÇÄê¤Î·Á¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ´ü¡Ë¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢11·î22Æü¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿»Ê¡õ¼µ¸Í³«¤é
¡¡26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢32Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÄêÇ¯¸å¤Ë»Ï¤á¤¿ÊÆºî¤ê¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¿·ÊÆ¤òÁ°¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ä¤Ù1000²ó°Ê¾å¤ÎºÇÂ¿½Ð±é¤ò¸Ø¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¸ý¤ò³ú¡Ê¤«¡Ë¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤Î¿©¤ÎÊâ¤ß¤òÆÃ½¸¡£ÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¤ò½ä¤ê¡¢¿ôÃÎ¤ì¤ÌÌ£¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Èà¤é¤¬¡¢°ìÈÖ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ä»×¤¤½Ð¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¡¢¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì£¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Î¤¯¤¤¤·¤óË·¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¤Ï¡¢25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¿È¤Î¤¯¤¤¤·¤óË·¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÁÍý¤òºÆË¬¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬¸Ø¤ë50Ç¯´Ö¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¿©¤òÆÈ¼«¤Î¼èºà¤Ç¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¸¸¤ÎÎÁÍý¡×¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤È¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢Ì¾¾ìÌÌ¡¦ÄÁ¾ìÌÌ¤âÉ¬¸«¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿50Ç¯¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ì£¡¢¤¤¤¤Î¹¡¢¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊª¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¡×¡Ö¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ëÈÖÁÈ¡£½éÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÊ¸Íº¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Îµºê¾¡¡¢Í§ÃÝÀµÂ§¡¢¼µ¸Í¾û¡¢ÀîÄÅÍ´²ð¡¢ÇßµÜÃ¤É×¡¢Â¼ÌîÉðÈÏ¡¢Ã¤Ì¦ÂöÏº¡¢»³²¼¿¿»Ê¡¢¼µ¸Í³«¡¢¸½ºß¤ÎÂè11ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¡È¤¯¤¤¤·¤óË·¡É¤¿¤Á¤¬¿©¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤¹¤ë11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï·×6599²ó¡Ê1975Ç¯£¶·î30Æü¡Á2025Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
2025Ç¯11·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
2025Ç¯11·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡17»þ40Ê¬¡Á17»þ45Ê¬
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þ30Ê¬¡Á14»þ30Ê¬
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤¤¡ªÎòÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»³²¼¿¿»Ê¡õ¼µ¸Í³«¤é
¡¡26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢32Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼¯»ùÅç¸©Ì¸Åç»Ô¤Î²È¤òË¬¤Í¤ë¡£¸µÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÄêÇ¯¸å¤Ë»Ï¤á¤¿ÊÆºî¤ê¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿¿·ÊÆ¤òÁ°¤Ë¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ±ä¤Ù1000²ó°Ê¾å¤ÎºÇÂ¿½Ð±é¤ò¸Ø¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤¬ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¸ý¤ò³ú¡Ê¤«¡Ë¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬¸Ø¤ë50Ç¯´Ö¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö±ÇÁü¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¿©¤òÆÈ¼«¤Î¼èºà¤Ç¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¸¸¤ÎÎÁÍý¡×¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸ø³«¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤È¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¡¢Ì¾¾ìÌÌ¡¦ÄÁ¾ìÌÌ¤âÉ¬¸«¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÎòÂå¤¯¤¤¤·¤óË·¤¿¤Á¤¬»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿50Ç¯¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ø¤¯¤¤¤·¤óË·!ËüºÍ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ì£¡¢¤¤¤¤Î¹¡¢¤¤¤¤½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤Î¿©¤ÙÊª¤òË¬¤Í¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¡×¡Ö¿Í¡¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ëÈÖÁÈ¡£½éÂå¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÏÊÕÊ¸Íº¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Îµºê¾¡¡¢Í§ÃÝÀµÂ§¡¢¼µ¸Í¾û¡¢ÀîÄÅÍ´²ð¡¢ÇßµÜÃ¤É×¡¢Â¼ÌîÉðÈÏ¡¢Ã¤Ì¦ÂöÏº¡¢»³²¼¿¿»Ê¡¢¼µ¸Í³«¡¢¸½ºß¤ÎÂè11ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¾¾²¬½¤Â¤¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢¡È¤¯¤¤¤·¤óË·¡É¤¿¤Á¤¬¿©¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡¢Ì¾ÊªÎÁÍý¡¢ÆÃ»ºÊª¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤¹¤ë11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÇÊüÁ÷²ó¿ô¤Ï·×6599²ó¡Ê1975Ç¯£¶·î30Æü¡Á2025Ç¯11·î16ÆüÊüÁ÷Ê¬¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Î¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
2025Ç¯11·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
2025Ç¯11·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¡¡17»þ40Ê¬¡Á17»þ45Ê¬
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡17»þ25Ê¬¡Á17»þ30Ê¬
¡¦ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë
2025Ç¯11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡13»þ30Ê¬¡Á14»þ30Ê¬