ドジャースのタイラー・グラスノー投手（32）が15日（日本時間16日）、本拠ドジャースタジアムでブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦の先発を前日に控え、会見に参加。意気込みを語った。

グラスノーはフィリーズとの地区シリーズ第1戦で救援登板し1回2/3を2安打無失点。同シリーズ第4戦は先発で6回2安打無失点と好投し、チームのサヨナラ勝ちによるシリーズ突破に貢献した。NLCS第3戦の先発が今ポストシーズン3度目の登板となる。

第1戦はスネル、第2戦は山本が好投し、チームは敵地で連勝。2人の投球に「すごく印象的だった。シリーズの初戦と2戦目を敵地でああいう内容で投げて、2勝して戻ってこられたのは本当に大きい」とグラスノー。「明日は自分の番だし、自分のやるべきことをやってプランを立てて、いいピッチングができればと思ってる」と両投手に続けるようにと意気込んだ。

フリーマンやベッツらは打撃は「伝染する」と周りの打者にも影響を及ぼすことが大きいと口にするが、投球でも「伝染」はあるのかと問われ「そうなればいいね」とニッコリ。「正直、“伝染する”って響きはカッコいいし、ちょっと魔法みたいに聞こえる」と笑った。

その上で「実際は単純に“みんながいいピッチングをするタイミングが重なる”ってことだと思う。うちには先発陣も打線も揃ってるから、そういう波が来る時期もあるし、来ない時期もある。統計的に見ても、どこかのタイミングでみんなが同時に良くなる確率は高いと思う。もし本当に“勢い”みたいなものがあるなら、明日それが自分にも来てくれたら助かる。だから希望を込めて“そうだといいな”って感じだね」と冷静に分析することも忘れなかった。

昨年のポストシーズンは右肘を痛めていた影響で登板がなく、“外”から世界一を味わった。それでも得たものとして「チームとしての結束力の強さ、これに尽きる」と言い切り「去年はみんな本当に一緒に行動してて、試合もバス移動も、飛行機も全部一緒。誰が始めたのか分からないけど、“常に一緒に動く”のがチームの文化になってる。ロハスとかベッツとか、いろんな小グループもあるけど、基本は全員で動く。まるでリトルリーグみたいな感覚だよ。そういうチームの一体感が去年すごく力になってたし、今年もそれをそのまま継続できてる。仲の良さがそのまま強さになってると思う」と結束力がドジャースの武器だと力説した。