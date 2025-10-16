¡Ú10·î15Æü¤ÎB1·ë²Ì¡Û¡ÈÌµÇÔÂÐ·è¡É¤ÏÀéÍÕJ¤Ë·³ÇÛ¡ÄÄ¹ºê¤ÏÂç¾¡¤ÇÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¥ー¥×
¡¡10·î15Æü¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè3Àá13¥«ー¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Æü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç¤Ï³«Ëë4Ï¢¾¡Æ±»Î¤Î±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬·ãÆÍ¡£Á°È¾¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥àー¥Ëー¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤¬¡¢Ç´¤ë±§ÅÔµÜ¤ò¿¶¤ê¤¤ê81－78¤Ç¾¡Íø¡£Àª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¥¯¥é¥Ö½é¤Î³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀéÍÕJ¤Ï¡¢¥àー¥Ëー¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢¸¶½¤ÂÀ¡¢¥Ê¥·ー¥ë¡¦¥ê¥È¥ë¤Î5¿Í¤¬Æó·åÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£³«»Ï¤«¤éÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤ó¤ÀAÅìµþ¤Ï¡¢¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞºÇ½ª¥¹¥³¥¢86－75¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£AÅìµþ¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¤¬¥Áー¥àºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë30ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
¡¡À¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ÊÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤È¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤¬ÂÐÀï¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ーÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¥í¥¹¥²ー¥à¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë12－0¤Î¥Ó¥Ã¥°¥é¥ó¤Ç°µÅÝ¡£¸åÈ¾¤À¤±¤Ç65ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Ä¹ºê¤¬107－82¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Î¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È7ËÜ¤ò´Þ¤à37ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£º£¥·ー¥º¥ó4¾¡1ÇÔ¤È¤·À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·82－69¤Ç¾¡Íø¡£À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤ÎÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¤ÈÊÂ¤Ö4¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«vs°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä¤Ï»î¹çºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢SR½ÂÃ«¤Î¥Ç¥£¥Ç¥£¡¦¥í¥¦¥¶¥À¤¬»î¹ç»þ´Ö»Ä¤ê2ÉÃ¤Ç·è¾¡¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÄÀ¤áÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B1¥êー¥°»î¹ç·ë²Ì¤Î°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£10·î15Æü¤ÎB1·ë²Ì
°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä 82－84 ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 78－81 ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º 99－72 ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ 86－75 ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹ 68－69 ÀçÂæ89ERS
²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º 70－72 ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
ÉÙ»³¥°¥é¥¦¥¸ー¥º 69－82 Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ 98－79 ¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²° 73－87 Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹ 92－86 Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º 57－82 ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯ 79－87 º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
Ä¹ºê¥ô¥§¥ë¥« 107－82 ¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï
