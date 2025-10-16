パシフィックネット<3021.T>がマドを開けて急伸した。同社は１５日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。業況を評価した買いが優勢となったようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから７億円増額して９７億円（前期比１９．８％増）、最終利益予想は５４００万円増額して６億９００万円（同１５．０％増）に引き上げた。



ＯＳ更新需要が本格化し、セキュリティー意識が高まるなか、使用済みＩＴ機器のデータ消去などを手掛けるＩＴＡＤ（ＩＴ資産の適正処理）事業で商談件数が増加。入荷量の増加を見込む。法人・官公庁向けにＰＣの調達需要に応じるＩＴサブスクリプション事業では安定収益を確保するなか、受注は順調に推移すると予想。イヤホンガイド関連のコミュニケーション・デバイス事業では出荷台数が過去最高を予定しており、引き続き業績が拡大すると想定する。６～８月期の売上高は前年同期比３１．５％増の２３億８２００万円、最終利益は同２．４倍の２億５００万円だった。



