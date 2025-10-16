「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在でコスモス薬品<3349.T>が「売り予想数上昇」４位となっている。



コスモス薬品は前日にマドを開けての急落に見舞われ、一時１０００円を超える下げで大引けも８２３円安に売り込まれた。１４日に発表した２５年６～８月期決算で営業利益が前年同期比１％増の１１６億円とほぼ横ばい圏での着地となり、これが市場コンセンサスには大きく届かず売りを浴びる格好となった。足もとでは短期急落の反動でリバウンド期待の逆張りで対応する動きもあるようだが、下げ止まってはいるものの引き続き上値の重い展開を強いられている。



出所：MINKABU PRESS