京都が18歳FW酒井滉生の来季トップ昇格内定を発表「目標とされる選手になれるよう、より一層精進」
京都サンガF.C.は16日、京都サンガF.C.U-18所属のFW酒井滉生(18)が、2026シーズンからトップチームに昇格することが内定したと発表した。
京都府出身の酒井はU-15時代から京都アカデミーに所属。今季はトップチームに2種登録されている。
トップ昇格内定に際してクラブ公式サイトを通じ、「これまで支えてくれた家族、チームメイト、スタッフをはじめ、すべての方々へ心から感謝すると共に、サンガスタジアム by KYOCERAのピッチで全力を尽くし躍動した姿を見せることで、恩返しができるよう日々努力していきます。アカデミー在籍時からトップチームの選手たちを目標にしてきたように、今度は自分が目標とされる選手になれるよう、より一層精進していきます」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW酒井滉生
(さかい・こう)
■生年月日
2007年10月7日(18歳)
■出身地
京都府亀岡市
■身長/体重
171cm/68kg
■利き足
右足
■経歴
園部FC(京都府)-京都U-15-京都U-18
※2025シーズンはトップチーム2種登録
■コメント
「この度、京都サンガF.C.U-18からトップチームに昇格することになりました、酒井滉生です。
京都・亀岡で生まれ育ち、幼い頃からの夢だったプロサッカー選手としてのキャリアを、地元である京都サンガF.C.でスタートできることを大変嬉しく思います。
これまで支えてくれた家族、チームメイト、スタッフをはじめ、すべての方々へ心から感謝すると共に、サンガスタジアム by KYOCERAのピッチで全力を尽くし躍動した姿を見せることで、恩返しができるよう日々努力していきます。
アカデミー在籍時からトップチームの選手たちを目標にしてきたように、今度は自分が目標とされる選手になれるよう、より一層精進していきます。応援よろしくお願いいたします。」
