「セクシー」「美女で惚れ惚れする」「色気出まくり」なでしこMF塩越柚歩の投稿に絶賛の声
日テレ・東京ベレーザの日本女子代表(なでしこジャパン)MF塩越柚歩がモデル顔負けのショットを披露し、ファンの反響を呼んでいる。
塩越は15日に自身のインスタグラム(@yuzuho_shiokoshi19)を更新し、『NOTEIA』(ノティア)のフレグランスについてPR投稿。「この香りがあなたの笑顔をそっと引き出せますように」と綴り、白いキャミソール姿で香水を持った写真をアップした。
コメント欄では「透明感があって綺麗」「美女で惚れ惚れします」「セクシーでかわいい」「色気出まくり」「モデル顔!!知らない人はまさかサッカー選手だとは思わないでしょう」「ミスユニバース!」「正真正銘の美人アスリート!」と絶賛の声が相次いだ。
現在27歳の塩越は今年6月、アカデミー時代から所属していた三菱重工浦和レッズレディースを離れ、東京NBへ電撃移籍。今季WEリーグでは現在11試合の出場で6ゴールを記録し、2位につけるチームを牽引している。
