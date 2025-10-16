BE:FIRST・LEO、映画『見はらし世代』で“音声ガイド”に挑戦！「精一杯やらせていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTのLEOが、映画『見はらし世代』（10月10日公開）の音声ガイドナレーションを担当している。

■映画『見はらし世代』とは？

映画『見はらし世代』は、2025年5月、第78回カンヌ国際映画祭の監督週間にて、オリジナル脚本・初長編作品で挑み、日本人史上最年少の26歳の若さで選出された短編『遠くへいきたいわ』（ndjc2021）で注目を集めた、団塚唯我監督の長編デビュー作。

主人公の青年・蓮と、結婚を控え将来について悩む姉。そして母の喪失をきっかけに姉弟と疎遠になった、ランドスケープデザイナーの父。渋谷の街を舞台に、関係を再び見つめ直そうとする彼らを描く本作は、普遍的な家族の風景から、都市の再開発がもたらす影響までを繊細に描き出す。きわめて軽やかに、ただ、決して切実さは失わずに。観客に開かれた、新人監督の瑞々しい感性による新しいスタイルの日本映画が誕生した。

■映画の新しい楽しみ方として一般の観客にも推奨される“音声ガイド”

音声ガイドとは、登場人物の動きや表情、情景など、映像だけでは伝わらない“画の情報”を言葉で届けるもの。視覚に障害のある人や見えにくい人が映画を楽しむためのサポートとして、日本では年間100本以上の作品が対応している。

ミュージシャンとしてのLEOが“声”で映画の世界を伝えるのは、今回が初めて。LEOの柔らかく芯のある語りが、スクリーンの向こうに広がる風景を鮮やかに描き出す。

LEOは今回の参加について「目が見えない、また見えにくい皆さんを『見はらし世代』の世界にご案内したい」と語り、ナレーションを快諾。その声は、作品が描く青春の繊細な心の揺らぎを掬い上げ、まるで“声の演技”で映画を体感するような、これまでにない没入体験をもたらす。本作の音声ガイドは、視覚障害者だけでなく、映画の新しい楽しみ方として一般の観客にも推奨されており、映像を“聴く”ことで、登場人物の感情や場面の空気をより深く味わうことができる。

LEOは監督の団塚唯我、主演の黒崎煌代と同世代。同時代に生きる若いクリエイターたちが描く瑞々しい感性に強く共感し、今回のコラボレーションが実現した。

音声ガイドは2種類用意されており、LEO（BE:FIRST）版に加え、俳優・河井青葉によるバージョンも配信。河井は団塚監督の前作短編『遠くへいきたいわ』に出演しており、その縁から再びナレーションとして作品に参加している。利用者は好みに応じて、どちらの“声”で映画を楽しむかを選ぶことができる。

音で映画を感じ、声で世界を旅する――。『見はらし世代』の音声ガイドは、映画体験のあらたな地平を切り開く試みとなっている。

『見はらし世代』の音声ガイドは、10月17日よりUDCastアプリにて配信開始予定だ。

■LEO（BE:FIRST）コメント

■映画『見はらし世代』ストーリー

主人公・高野蓮は、胡蝶蘭の運配送運転手として、日々、東京の街を周回する。ランドスケープデザイナーである父・高野初は10年前、家族旅行の最中、建築コンペの最終選考に残ったことから、母・由美子との口論の末、仕事場へのとんぼ返りを選択する。その決断は結果的に家族4人が揃う時間を以降、なくしてしまう。

そして現在、今や国際的な活躍をしている初が、7年ぶりに帰国。回顧展の準備をしていることを蓮は知る。蓮はもう一度、家族での再会を望むが、姉の恵美は家族というもの自体に懐疑的で、再会を望まない。それでも蓮は、10年前の家族旅行の起点へと時間を巻き戻そうと目論むが…。

■映画情報

『見はらし世代』

絶賛公開中

監督：団塚唯我

出演：黒崎煌代

遠藤憲一

木竜麻生 菊池亜希子

中山慎悟 吉岡睦雄 蘇〓淳（※〓は金＋玉） 服部樹咲 石田莉子 荒生凛太郎

中村蒼 ／ 井川遥

制作プロダクション・配給：シグロ

(C)2025 シグロ / レプロエンタテインメント

■関連リンク

映画『見はらし世代』作品サイト

https://miharashisedai.com/

UDCast公式サイト

https://udcast.net/howtouse/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/